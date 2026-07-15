Mallnitz stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Chorgesangs. Beim 11. Mallnitzer Hüttensingen nutzten zahlreiche Besucher das sonnige Wetter, um musikalische Darbietungen mit Wanderungen durch das Tauern- und Seebachtal zu verbinden. Organisiert wurde die Veranstaltung vom MGV Mallnitz unter der Leitung von Chorleiter Christian Brucker und Obmann Gert Zwischenberger. Anders als bei einem klassischen Chorkonzert fanden die Auftritte nicht an einem Ort statt, sondern verteilten sich auf den Dorfplatz sowie die Stockerhütte, die Raineralm und die Schwussnerhütte. Ausgangspunkt für Besucher und Chöre war das Ortszentrum von Mallnitz.

Für die musikalische Gestaltung sorgten die Gastchöre Kwartett Kärnten, MGV Kolbnitz, Klelifest und Die Naßfelder. Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire begleiteten sie die Besucher entlang der einzelnen Stationen und sorgten für stimmungsvolle Auftritte inmitten der Berglandschaft. Neben dem Chorgesang spielte auch die regionale Kulinarik eine wichtige Rolle. Die Hüttenwirte bewirteten die Gäste mit Spezialitäten aus der Region und trugen damit zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Mit der bereits elften Auflage hat sich das Mallnitzer Hüttensingen erneut als fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders etabliert. Die Verbindung aus Kärntner Chorgesang, Wandererlebnis und alpiner Landschaft lockte auch heuer zahlreiche Gäste nach Mallnitz.