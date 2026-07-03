Im Rahmen der Aktion „1 Luma = 1 Baum“ haben Elektron Austria und Signify die Pflanzung von 1441 Bäumen für den Klimaschutzwald in Mallnitz ermöglicht. Für jede verkaufte Luma-Leuchte wird bis Ende Oktober ein Baum gespendet. Ziel der Initiative ist es, im Laufe des Jahres 7000 Bäume zu finanzieren. Die Aufforstung erfolgt auf einer rund 17 Hektar großen Fläche auf 1600 Metern Seehöhe. Der Klimaschutzwald erfüllt eine wichtige Schutzfunktion für die Region: Er schützt darunterliegende Siedlungen, Straßen, die ÖBB-Tauernstrecke, ein Umspannwerk, den Rettungsplatz der ÖBB sowie Wanderwege vor Naturgefahren.

Aufgrund der steilen Hanglage mussten die Jungpflanzen per Helikopter zur Pflanzfläche transportiert werden. Insgesamt wurden auf der Fläche 1441 Jungpflanzen – darunter Lärchen, Fichten und Bergahorne – gesetzt. Die von Elektron Austria und Signify finanzierte Pflanzung bildet dabei einen wichtigen Beitrag zu den laufenden Wiederaufforstungsmaßnahmen. „Die Wiederaufforstung solcher Schutzwaldflächen ist eine langfristige Aufgabe. Mit der Aktion „1 Luma = 1 Baum‘“ können wir gemeinsam mit Signify einen konkreten Beitrag dazu leisten und unsere Kunden aktiv daran beteiligen“, sagt Norbert Kolowrat, Geschäftsführer der Elektron Austria GmbH.