Tyrannosaurus Rex, Brachiosaurus und Stegosaurus – rund 30 Dinosaurier begeistern ab Donnerstag in der Villacherstraße in Spittal – beim Hofer Markt – interessierte Besucher. Neben den beweglichen Figuren sorgen riesengroße Hüpfburgen und eine Dinoeisenbahn für strahlende Kinderaugen. Worauf sich die Besucher außerdem freuen können: Auf einem der elektronischen Dinos kann sogar geritten werden. Hinter dem Erlebnis steckt Familie Lauenburger mit ihrem „Big King Dinosaurier Erlebnispark“. Einst zogen sie als Zirkusakteure durchs Land, bevor sie aufgrund der stetig steigenden Temperaturen im Zelt und der infolgedessen ausbleibenden Besucher umsattelten.

„Wir kommen ursprünglich aus Deutschland, sind jedoch seit Jahrzehnten in Österreich. Wir wollen aber nicht mit der Dino-Welt, die bereits bei der Messe in Klagenfurt zu sehen war, verwechselt werden. Wir sind zum ersten Mal mit unserem Angebot in Kärnten und freuen uns darauf, die Spittaler zu begeistern“, sagt Concetta Lauenburger, die von den unterschiedlichsten Urzeitechsen begleitet wird. Der größte Dinosaurier ist sieben Meter hoch und 17 Meter lang.

Wann kann man die Dinos besuchen?

Die Dinosaurier-Ausstellung ist bis 12. Juli, jeweils montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag. Sonntag können die Dinos von 12 bis 18 Uhr besucht werden.