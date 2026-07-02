Temperaturen über 30 Grad, kaum Abkühlung in den späten Abendstunden, überfüllte Freibäder und lange Warteschlangen vor den Eisdielen: Für viele sind die warmen Temperaturen eine Herausforderung. Wenn auch kalte Getränke und Schattenplätze nicht mehr ausreichen, setzen viele Oberkärntner auf die Hilfe heimischer Unternehmen.

Unter anderem will der „Heizkühlprofi FlexCo“ in der Villacher Straße in Spittal – Abhilfe schaffen. Mit der Klausner GesmbH haben sie eine Partnerfirma samt gleicher Geschäftsinhaber. Zu tun gibt es genug: Steigende Außentemperaturen sowie die frühzeitige Planung von Neuanschaffungen und Modernisierungen sorgen dafür, dass die Nachfrage bereits ab April steigt. In den Monaten Juni bis August erreicht sie schließlich ihren Höhepunkt. Dementsprechend hoch ist die Auftragslage. Standardgeräte seien zwar auch noch kurzfristig verfügbar, spezielle Anlagen sind jedoch mit längeren Lieferzeiten verbunden. „Auch bei der Terminvergabe für Montage und Inbetriebnahme ist in der Hochsaison mit Wartezeiten zu rechnen“, heißt es seitens der Firma.

Kostengünstiges Kühlen

Doch müssen Kunden bei dem Ansturm auf Kühlgeräte auch mit höheren Kosten rechnen? Der „Heizkühlprofi“ gibt Entwarnung: „Die Preise für Kühlgeräte unterliegen keinen starken saisonalen Schwankungen.“ Zudem gäbe es Möglichkeiten, um „kostengünstig zu kühlen“. Empfohlen werden Geräte mit einer hohen Energieeffizienzklasse sowie eine fachgerechte Planung und Dimensionierung der Anlage. Am effektivsten könne mit fest installierten „Split-Klimaanlagen“ gekühlt werden. Mobile Geräte oder Luftkühler seien Alternativen für einzelne Räume.

Schon im Frühjahr steigt die Nachfrage auch bei Mark Janssen, Inhaber von „Viatech Klimatechnik“. Die Firma kümmert sich in ganz Kärnten, unter anderem in Spittal, um „angenehme Temperaturen im Sommer“. Ein Wunsch, mit dem aktuell viele Menschen an Janssen herantreten: „Die Nachfrage ist groß. Standardmodelle sind noch lieferbar, für größere Installationen gibt es längere Lieferzeiten. Neue Projekte können noch relativ zügig umgesetzt werden, vorausgesetzt sie sind fertig geplant. Viele Menschen entscheiden sich leider erst dann für eine Klimaanlage, wenn die hohen Temperaturen bereits eingetreten sind.“

Lottogewinn oder Klimaanlage?

Die höhere Nachfrage habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Preise. Lediglich Preisanpassungen der Hersteller könnten die Kosten beeinflussen. „Wer günstig kühlen möchte, ist mit modernen Inverter-Klimaanlagen gut beraten. Diese arbeiten effizient und können auch zum Heizen genutzt werden.“ Auch Janssen empfiehlt seinen Kunden fest installierte Split- oder Multisplit-Klimaanlagen, ebenso wie eine jährliche Wartung. Dies verlängere die Lebensdauer des Systems und senke den Energieverbrauch. Zudem könne so Bakterien, Schimmel und unangenehmen Gerüchen in der Anlage vorgebeugt werden.

Reginald Schelesnik der „Kältetechnik Schelesnik“ in Neuolsach erlebt mit seinen Kunden ähnliches, seine Lage gestaltet sich jedoch weitaus „ernster“: „Die Chance zurzeit eine Klimaanlage zu bekommen ist in etwa so hoch wie jene, im Lotto zu gewinnen.“ Vorerst könne er keine neuen Aufträge annehmen, er sei komplett ausgelastet. „Einige Kunden melden sich mitten in der Hochsaison und erwarten, innerhalb von zwei Tagen eine Klimaanlage zu bekommen. Das ist unrealistisch. Es sollte bereits im Herbst oder Winter nachgefragt und direkt im Anschluss ein Auftrag erteilt werden. Es war letztes Jahr heiß, es ist dieses Jahr heiß und es wird nächstes Jahr heiß sein. Die Temperaturen sind keine Überraschung. Man sollte rechtzeitig vorplanen“, sagt Schelesnik. Laut ihm scheitere es oft auch daran, dass die Firmen zu wenig Mitarbeiter hätten. „Niemand sollte erwarten, dass sich Aufträge in den Sommermonaten innerhalb weniger Tage bewältigen lassen.“