„Der Andrang in den letzten zehn Tagen ist einfach gewaltig“, sagt Walter Sabitzer, WK-Bezirksstellenobmann in St. Veit und Geschäftsführer des Elektrofachhändlers Expert Sabitzer. Das St. Veiter Unternehmen verkauft Klimaanlagen und installiert sie auch mithilfe von Subunternehmen. „Wir sind derzeit komplett ausverkauft. Aber wir erwarten in dieser Woche noch eine Lieferung mit 50 Klimageräten. Wir hatten das Glück, dass wir diese bereits im Dezember des Vorjahres bestellt haben, denn die Klimageräte sind derzeit eigentlich europaweit ausverkauft. Wir schauen international auf allen Fronten, dass wir noch Ware bekommen, aber mit einer Entspannung rechnen wir erst im August“, sagt Sabitzer. Für die Hälfte der 50 Geräte, die dieser Tage geliefert werden, gibt es bereits Reservierungen. Es werden aktuell noch Reservierungen angenommen. „Wir haben allein in den letzten zehn Tagen um die 250 Geräte verkauft. Letztes Jahr war schon ein sehr starkes Jahr, daher haben wir um 25 Prozent mehr Geräte bestellt, aber das war wieder zu wenig. Dieses Jahr toppt alles. Es ist nicht einfach die Menge einzuschätzen, weil wir bereits im Winter bestellen und nicht wissen, wie heiß der Sommer wird. Wenn es ein verregneter Sommer ist, bleiben wir eventuell auf den Klimageräten sitzen“, sagt Sabitzer.

Walter Sabitzer, Elektrofachhändler und Branchensprecher in St. Veit © KK/Privat

Melden, bevor es heiß ist

Verkauft werden sehr viele mobile Kühlgeräte, also jene Geräte, bei denen die heiße Abluft durch einen Schlauch aus dem Fenster aus der Wohnung gelassen wird. Die Nachfrage nach festinstallierten Split-Klimaanlagen sei zwar ebenso hoch, aber die Kapazitäten für die Installation sind ausgelastet. „Wir können den Kunden nur raten, schnell zu sein und rechtzeitig zu reservieren“, sagt Sabitzer. Auch in Feldkirchen bei „R. Steinwender Gmbh“ sind die Installateure im Dauereinsatz, denn neben der Neu-Installation von Kühlgeräten müssen auch die bestehenden Klimaanlagen gewartet werden. Auch beim Feldkirchner Unternehmen werden Klimageräte immer stärker nachgefragt, sowohl von Privatpersonen, als auch von Unternehmen. Am häufigsten werden Anfragen für Split-Klimaanlagen gestellt, aber auch Wärmepumpen mit Kühlfunktion seien ein Thema. Aufgrund der hohen Nachfrage rät das Unternehmen, dass Kunden sich rechtzeitig melden, nicht erst, wenn es heiß ist.

Außergewöhnliches Jahr

Auch bei Egger Installationen in St. Veit verschafft die Hitzewelle viel Arbeit. „Die Nachfrage ist derzeit außergewöhnlich hoch. Vor allem aufgrund der anhaltenden Hitzewelle verzeichnen wir deutlich mehr Anfragen als üblich. Die hohe Auslastung der Fachbetriebe und die vielen Anfragen führen zu längeren Wartezeiten bei der Montage. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und weiterhin kurze Montagezeiten bieten zu können, haben wir zusätzlich Mitarbeiter im Bereich Klimatechnik ausgebildet und unsere Kapazitäten entsprechend erweitert“, sagt Kurt Jurschitz, Projekt- und Teamleiter von Egger Installationen. Ein Großteil der Anfragen stammen mittlerweile von Privatpersonen, die ihre Einfamilienhäuser oder Wohnungen kühlen möchten. „Die zunehmend heißen Sommer und längeren Hitzeperioden führen dazu, dass Klimaanlagen mittlerweile auch im privaten Wohnbau immer häufiger nachgerüstet werden“, weiß Kühlexperte Kurt Jurschitz und fährt fort: „Am stärksten nachgefragt werden fest installierte Split- und Multisplit-Klimaanlagen, da sie energieeffizient und leise arbeiten. Wärmepumpen mit Kühlfunktion kommen hingegen überwiegend bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen zum Einsatz, da sie bereits in der Planungs- bzw. Haustechnikphase integriert werden“, schildert der Kühl-Experte.