Wenn das Thermometer in den nächsten Tagen Richtung 40 Grad steigt, laufen beim Versandhändler Otto die Bestellungen heiß. „Für uns als Online-Firma ist so ein heißes Wochenende für das Geschäft perfekt, es ist ein ‚Geschenk für uns‘“, sagte Otto-Austria-Geschäftsführer Harald Gutschi zur APA. Die Menschen würden zu Hause im Schatten bleiben und bestellen. Neben Klimageräten und Ventilatoren seien auch Bademode und Sommerkleidung sehr gefragt.

Bei Saisonware wie Bademode gebe es im stationären Handel bereits Probleme mit der Warenverfügbarkeit. Auch bei Otto dürfte es spätestens im Juli Probleme geben, räumte Gutschi ein. „Der Juni war bei allen im Fashion-Bereich sehr gut.“

Derzeit sei alles gefragt, „was runterkühlt“ – von Ventilatoren und Kühlgeräten über Eismaschinen bis hin zu Bettwäsche aus Naturfasern wie Leinen. Bei mobilen Klimageräten und Ventilatoren verzeichnete Otto schon im Mai ein Umsatzplus von 60 Prozent gegenüber Mai 2025. Auch für Juni rechnet Gutschi mit einem zweistelligen Plus trotz Rekords im Vorjahr.

Engpässe bei Kühlgeräten erwartet

Beim Onlinehändler Amazon seien in den vergangenen vier Wochen 47 Produkte aus dem Bereich Luftkühlung in den Top-100-Bestsellerlisten der Kategorien Heim, Küche und Baumarkt gelangt, hieß es auf Anfrage. Auch MediaMarkt verzeichnet nach eigenen Angaben gerade eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Kühlgeräten. „Obwohl es auch im vergangenen Jahr nicht an Hitzewellen gemangelt hat, liegt der Absatz im Gesamtsegment aktuell deutlich über dem Vorjahr“, so das Unternehmen. Aufgrund der hohen Nachfrage seien jedoch Engpässe bei besonders gefragten Geräten oder in bestimmten Regionen zu erwarten. Der Elektrohändler versucht, dem entgegenzuwirken.