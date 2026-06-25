Der Hotspot der Steiermark lag am Mittwoch in Leoben mit 33 Grad – und dort wird er auch am Donnerstag bleiben. Mit rund 34 Grad. Das zeigt gut den Trend, den Meteorologe Hannes Rieder von Geosphere Austria zeichnet: „Es wird noch heißer, am Samstag werden österreichweit an den Messstationen die Rekorde purzeln. Und der Sonntag legt noch einmal etwas drauf.“ Allerdings dürfte der steirische Juni-Rekord von 39,7 Grad aus dem Jahr 2013 nicht geknackt werden. „Am Sonntag dürfte der Höhepunkt der Hitzewelle in der Steiermark mit rund 38 Grad erreicht sein.“

Trockene Hitze: Das Land als finnische Sauna

Was die Hitze vielleicht etwas erträglicher machen wird: „Die Luft wird trockener“, sagt Rieder. „Das dampfige Gefühl schwindet, also nicht mehr Dampfbad, sondern finnische Sauna.“ Damit ist auch die Gefahr von Gewittern oder gar Unwettern vorerst kein Thema mehr.

Heiß wird es am Sonntag auch beim Formel 1-Rennen in Spielberg. Rieder erwartet zum Hauptrennen am Sonntag 36 Grad. „Das könnte dort auch ein historischer Rekord sein.“ Allerdings werden Quellwolken und Wind aufkommen. „Die Hitze steht dann nicht mehr so.“ Heißer Tipp für zu Hause: Querlüften.

„Kaltfront“ ist in Sicht

Abkühlung und wirkliche Erleichterung ist erst am Montag in Sicht, dann sind in der Obersteiermark auch wieder Gewitter möglich. Am Dienstag kann es noch auf 33 bis 34 Grad aufheizen und es ist wieder schwüler. Am Mittwoch, dem 1. Juli, beendet dann eine Kaltfront diese Juni-Hitzewelle: „Kaltfront ist natürlich relativ. Am Donnerstag sind dann noch 25 Grad Höchsttemperatur möglich. Das ist schon eine deutliche Entspannung“, sagt Rieder.