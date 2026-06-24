Der sprichwörtlich rauchende Kopf kommt bei Prüfungen nicht von ungefähr, Tests bedeuten für viele Kinder und Jugendliche großen mentalen und körperlichen Stress. Dass sich Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schulgebäude und dadurch sinkende Konzentration dann also selten positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirken, liegt auf der Hand.

Erste Schulen in Österreich haben die Möglichkeit hitzefreier Tage eröffnet. Zusätzliche Maßnahmen wie Outdoor-Klassen und aktive Trinkpausen sind zwar durchaus lobenswert, allerdings weit entfernt von einer langfristigen Lösung des Gesamtproblems.

Mehr Geld für Bildung(sraum)

Der stiefmütterliche Umgang mit Schulgebäuden seitens der Erhalter rächt sich in Zeiten des Klimawandels. Fehlende Modernisierungsmaßnahmen lassen die Luft in den teils alten, desolaten Bauten im wahrsten Sinne des Wortes kochen. Um Lernen zu können, brauchen Kinder aber gesundheitlich vertretbare Rahmenbedingungen. Es wird also Zeit, mehr Geld in Bildung(sraum) – also Schulgebäude – zu stecken, bevor nicht mehr nur Köpfe rauchen.