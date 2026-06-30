Christian Zöscher hat jahrzehntelange Erfahrung im Elektrohandel. Doch das, was sich derzeit in seiner Branche abspielt, hat der Geschäftsführer des Grazer Familienbetriebs „Zöscher & Söhne“ auch „noch nie erlebt“, wie er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung betont. „Außergewöhnlich hoch“ sei die Nachfrage nach Klima- und Kühlgeräten in den vergangenen Wochen gewesen. „Viele Händler sind bereits ausverkauft, und auch wir erwarten, dass unser Bestand in den nächsten Tagen erschöpft sein wird“, sagt Zöscher. Die Hitzewelle habe zu einem Rekordabsatz geführt, „wir haben noch nie eine solche Intensität bei der Nachfrage nach Klimageräten erlebt". Das habe auch damit zu tun, dass ganz Österreich von dieser langen und frühen Hitzeperiode erfasst wurde. „Wir hören, dass Wien schon fast komplett ausverkauft ist“, so Zöscher. Daher werde derzeit österreichweit nach noch verfügbaren Geräten gesucht. Das zeige sich im gesamten Redzac-Verbund, der bundesweit rund 180 Fachgeschäfte umfasst.

Christian Zöscher © KLZ/Jürgen Fuchs

„Wir waren als kleinerer Händler an sich gut bevorratet, das reicht normalerweise für drei Monate“, so Zöscher. Doch diese Menge habe man nun allein „in den letzten zehn Tagen nach ganz Österreich verschickt“. Man sei schon häufiger mit einer großen Nachfrage konfrontiert gewesen, „aber was sich da heuer abspielt, das gab‘s bei uns noch nie".

Daraus leitet sich auch der Wermutstropfen dieser Boom-Phase ab: Um diese Jahreszeit sei es fast unmöglich, noch entsprechenden Nachschub in größeren Mengen zu erhalten, das würden auch Gespräche mit Industrievertretern in den vergangenen Jahren zeigen. „Die Industrie kann die Produktion nicht kurzfristig erhöhen, die Geräte werden bereits im März oder April eingekauft."

„Wir sind komplett ausgeräumt“

„Wir haben Massen gehabt, aber es gibt gar nichts mehr. Wir sind komplett ausgeräumt“, sagt der Kärntner Elektrohändler Hannes Majdic (Electronic4you). Tausende Dyson-Ventilatoren haben er und sein Sohn Philipp Majdic in den vergangenen Tagen verkauft, berichtet er. Mit dem Nachsatz: „Der Black Friday ist nichts dagegen". Aufgrund der enormen Zahlen bei den Online-Bestellungen müssen seine Kunden, die auf den letzten Drücker noch Ventilatoren oder Kühlgeräte ergattert haben, mit zwei bis drei Tagen Verzögerung bei der Zustellung rechnen.

Philipp Majdic im fast leergeräumten Kühlgeräte-Lager in Klagenfurt © Helmuth Weichselbraun

Warnung vor Geräten von Billigplattformen

Geräte, die nur mehr in geringen Stückzahlen vorhanden sind, hat er vom Netz genommen. Nur wenn Bestellungen storniert oder rückgesendet werden, können Kunden noch Geräte bekommen. „Man muss Glück haben“, sagt Majdic. Eindringlich warnt er vor Geräten auf chinesischen Billigplattformen. „Die versprechen eine Leistung, die sie gar nicht bieten. Das ist eine Form von Betrug“, sagt er.

Von einer sehr starken Nachfrage seit zehn Tagen spricht auch Walter Sabitzer, von Expert Sabitzer und Branchensprecher. „Im Moment sind die Klimageräte ausverkauft. Es kommt noch eine kleine Menge, die normalerweise für Anfang Juli bestellt wurde“, sagt der Fachhändler. Dass so früh ein Lieferengpass entsteht, sei nicht vorhersehbar gewesen, aber „aufgrund der Hitze nachvollziehbar“. Ventilatoren seien momentan noch verfügbar, aber auch in diesem Bereich leeren sich schnell die Lager. Mit einer Entspannung der Situation rechnet er erst Ende Juli.

„Lange Schlangen“

„Wir verzeichneten in allen Märkten im Land lange Schlangen – sowohl an den Kassen als auch bei der Abholung von online reservierten Geräten“, betont man auf Anfrage auch bei der Elektrohandelskette MediaMarkt. Die Folge sei „ein neues All-Time-High bei Verkäufen von Geräten aus den Kategorien Klimaanlagen, Ventilatoren und Luftreiniger“, so eine Unternehmenssprecherin. „Allein der Absatz der letzten sieben Tage war höher als in der gesamten 2025er-Saison."

Besonders gefragt? „Neben klassischen Klimageräten sind das moderne, innovative Lösungen wie mobile Split-Klimaanlagen, die ohne festen Abluftschlauch auskommen. Bei Ventilatoren beobachten wir einen klaren Trend hin zu leistungsstarken Turmventilatoren, wobei Modelle mit Zusatzfunktionen wie Sprühnebel besonders stark nachgefragt sind.“

„Nur mehr Restbestände“

Und auch bei MediaMarkt wird bestätigt, dass „bei besonders gefragten Geräten bereits Engpässe“ zu verzeichnen sind. Vor allem bei – vorwiegend mobilen – Klimageräten „gibt es nur mehr Restbestände, während Ventilatoren und Luftreiniger noch ausreichend vorhanden sind“. Man arbeite „mit Hochdruck daran, die hohe Nachfrage bestmöglich zu bedienen, dazu haben wir beispielsweise alle offenen Bestellungen, die bis August geplant waren, vorgezogen“.

Bereits in der Vorwoche hatte Harald Gutschi, Geschäftsführer des Versandspezialisten Otto Österreich, von deutlichen Absatzsteigerungen berichtet. Bei mobilen Klimageräten und Ventilatoren habe man bereits im Mai – im Vergleich zum Mai 2025 – ein Plus von 60 Prozent verzeichnet, auch für den Juni zeichne sich ein zweistelliges prozentuelles Plus ab. Bei Amazon zeigt schon ein Blick auf die Bestseller-Listen des Online-Händlers, dass das Thema Luftkühlung derzeit besonders häufig abgerufen wird. Bei besonders gefragten Geräten seien Engpässe in bestimmten Regionen möglich, hieß es schon in den vergangenen Tagen.