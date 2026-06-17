Seit über drei Jahren tüftelt „Aktrice“ Edith Lesnik vom „KunstRaum Obervellach“ an einer Idee, die an jene bunt gestalteten Bummelzüge angelehnt ist, die in vielen Regionen Einheimische und Urlauber zu bekannten Plätzen bringen. „Dieser soll historische Stätten wie Burgen und Plätze ansteuern und die Gemeinden in Szene setzen“, schildert Lesnik, die sich mit aufwändig gestalteten Kunstwänden in und rund um Obervellach einen Namen gemacht hat.

Erste Entwürfe verstaubten jedoch lange in einer Schublade. Ein Zug war nicht finanzierbar und es konnte kein Betreiber gefunden werden. Schließlich half Angelika Staats, Gemeinderatsmitglied und Obfrau des Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ortsentwicklung, gemeinsam mit ihrem Mann Jan Staats dabei, das Projekt voranzubringen. Auch Unternehmer Matthäus Wachter, Gerhild Hartweger, Chefin des Tourismusverbandes Mölltal, und interessierte Bürgermeister boten ihre Unterstützung an.

Lindi wird den Danielsberg ansteuern

Als der Danielsberg im Rahmen des Formates „Neun Plätze neun Schätze“ zum schönsten Platz Kärntens gewählt wurde, war für das Projekt-Team klar: „Wir müssen die wunderschönen Orte unserer Region mit gezielter Inszenierung in den Fokus rücken.“ Unterschiedliche Gemeinden wurden auf das Projekt aufmerksam. Der goldene Lindwurm Express Mölltal „Lindi“ wird noch in diesem Sommer seinen Probebetrieb in Obervellach, Mallnitz und Reißeck aufnehmen. In der Gemeinde Flattach ist er für den Bergadvent buchbar.

Ein Entwurf der Route quer durch Obervellach © TVB Mölltal

Routen und ein „internationaler“ Audio-Guide

„Noch will ich kein fixes Datum nennen, da der Zugbauer nicht mit Sicherheit sagen kann, wann die letzten Teile geliefert werden. Aktuell wird das Fahrzeug beklebt. Wir hoffen, dass wir spätestens Ende Juli mit den Fahrten beginnen können“, sagt Lesnik. Diese führen Urlauber und interessierte Einheimische, die ihre Heimat neu entdecken wollen, über verschiedene Routen zu unterschiedlichen Schauplätzen.

Der Lindwurm Express – der dem sagenumwobenen Lindwurm von Mallnitz gewidmet ist – führt in Obervellach zum Hauptplatz, zum Parkplatz an der Möll, zum Erlebniscamp, zum Erlebnisbad, zum Kirchplatz und zur Groppensteinschlucht. Entlang der Route haben die Passagiere die Möglichkeit, sich die Kunstwände anzusehen. Während der Fahrt werden Geschichten erzählt. In Reißeck – unter anderem wird die Kreuzeckbahn angesteuert – wird unter anderem über den Bergbau gesprochen. In Flattach steht Liedermacher Huby Mayer und der Goldbergbau im Fokus. „Die deutsche Variante tönt aus den Lautsprechern. Mithilfe eines ‚Audio Guide‘ werden wir zudem in der Lage sein, bis zu 20 weitere Sprachen anzubieten. Wir werden evaluieren, aus welchen Ländern die meisten Gäste zu uns kommen und unsere Auswahl anpassen“, sagt Lesnik, die plant, nächstes Jahr einen regelmäßigen Linienbetrieb aufzunehmen.

„Lindi“ begleitet die Reisenden

Begleitet werden die Gruppen – das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen und die ganze Familie – von einem Lindwurm-Maskottchen namens „Lindi“, das als Bild auch den Zug ziert. „Wir wollten keine fiktive Figur erfinden, wenn wir bereits ein heimisches Fabelwesen haben. Der Lindwurm in Klagenfurt ist groß und prunkvoll. Wir haben ihn bewusst klein und niedlich gestaltet. Die Kinder werden großen Spaß haben, wenn sie das goldene Gesicht des Drachens auf dem Zug sehen“, schildert Lesnik.