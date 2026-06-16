In einem urigen, weiß getünchten Stadl hat Anton Zefferer in Weißenbach bei Haus einen ganz besonderen Ort ins Leben gerufen. Was früher als Veranstaltungsraum mit Bar diente, ist heute ein Ort an den Schülerinnen und Schüler zur Nachhilfe kommen. „Es gefällt ihnen, es ist eine ganz andere Atmosphäre als in der Schule“, erzählt er. Besonders Mathematik und Rechnungswesen bringen viele ins Schwitzen. Das war bei Zefferer von Anfang an anders: Der heute 34-Jährige hatte schon immer Spaß am Umgang mit Zahlen und gibt seit vielen Jahren Nachhilfe.

2021 war es so weit: Er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die Ennstaler Nachhilfe. „Die Arbeit mit Schülern hat mir schon immer Spaß gemacht. Gleichzeitig wollte ich in meiner Heimat einen Standort für Bildung und Nachhilfe schaffen, das gab es zuvor noch nicht“, berichtet Zefferer. Mittlerweile arbeitet er hauptberuflich als Nachhilfelehrer und unterstützt Schüler in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Rechnungswesen und Informatik.

Individuelles Lernen

In den Schulklassen sei es schwierig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Jeder Mensch sei verschieden und das gelte auch beim Lernen. „Ich gehe im Einzel- und Kleingruppenunterricht individuell auf die Schüler und ihre Interessen ein und versuche die Aufgaben an ihre Lebensrealität anzupassen. So lernt es sich leichter“, erklärt der Weißenbacher.

Nach seiner Schullaufbahn an der HAK Liezen absolvierte Zefferer ein Betriebswirtschaftsstudium in Graz, derzeit studiert er nebenbei Wirtschaftspädagogik. Der 34-Jährige hat sich in den letzten Jahren einen großen Kundenstock aufgebaut, der weit über das Ennstal hinaus geht. „Manche machen sogar extra eine Woche lang Urlaub in der Region, um bei mir Nachhilfe zu nehmen“, erzählt Zefferer lachend.

Gut vorbereitet zur Matura

Für Maturantinnen und Maturanten bietet er eigene Vorbereitungskurse an. „Dieses Jahr haben alle die Matura geschafft“, sagt Zefferer stolz. Ein großes Thema sei bei vielen die Prüfungsangst, hier versucht er, als Nachhilfelehrer den Druck herauszunehmen: „Jeder, der die Matura schaffen will, schafft sie mit genug Übung und Unterstützung auch.“

Auch wenn seine Arbeit fordernd ist, spürt man seine Begeisterung: „Meine größte Motivation ist der Erfolg meiner Schüler. Da fiebere ich richtig mit. Nach den geschafften Prüfungen treffen wir uns noch einmal, um zu feiern“, sagt er. In den Sommerferien wird es bei der Ennstaler Nachhilfe ruhiger. Langweilig wird dem 34-Jährigen aber nicht: Er programmiert aktuell eine eigene App zum Vokabellernen.