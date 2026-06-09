Schnitzelsemmel, Kotelettsemmel oder Kamm-Hotdog mit hausgemachtem Bernerwürstel – wer beim Kamm-Imbiss in Gröbming einen Blick auf die Speisekarte wirft, dem läuft das Wasser im Mund zusammen. Besitzer Herbert Ofner und seine Lebensgefährtin Anita begrüßen ihre Gäste mit einem herzlichen Lachen und nehmen die Bestellungen auf. Im kleinen, aber feinen Gastgarten sitzen an diesem Vormittag schon einige Bauarbeiter: „Wir sind öfter hier, Herbert ist immer freundlich und das Essen schmeckt einfach gut“, erzählen sie.

Vor zehn Jahren wagte Ofner den Schritt in die Selbstständigkeit. Der gelernte Koch hat beruflich schon einiges erlebt, von der Gastronomie bis hin zur Eisenbahn war er in unterschiedlichen Jobs tätig. „Ich wollte aber eigentlich schon immer etwas Eigenes. 2016 war dann der richtige Moment, ich war motiviert und habe es erfolgreich probiert“, erzählt der Gröbminger. Vom Bürgermeister und der Gemeinde wurde er damals tatkräftig unterstützt. Der Name „Kamm-Imbiss“ kommt nicht von ungefähr: Gäste genießen von dort den Ausblick auf die Kamm-Spitze.

Qualität als Erfolgsfaktor

Ein Geheimrezept für einen erfolgreichen Imbissstand hat er nicht. „Das Wichtigste ist einfach die Qualität.“ Ofner macht vieles in Handarbeit, die Schnitzel und die Bernerwürstel bereitet er selbst zu und das schmecke man auch. „Meine einzigartigen XXL-Schnitzelsemmeln sind mein Aushängeschild und weit bekannt. Im ganzen Bezirk findet man kein ähnliches Produkt“, erzählt er stolz.

Der Kamm-Imbiss ist bei Bauarbeitern und Lkw-Fahrern beliebt © KLZ / Lena Haslinger

Auch wenn die Arbeit anstrengend ist, sperrt Ofner jeden Tag mit Freude auf: „Unsere Gäste motivieren uns, der Kontakt mit ihnen gibt uns viel zurück. Vor allem mit den Stammgästen ist es immer lustig.“ Bei Bauarbeitern und Lkw-Fahrern ist der Imbissstand sehr beliebt. Einem von ihnen hat Ofner übrigens seinen „Kamm-Wurm“ zu verdanken. „Für einen Lkw-Fahrer habe ich einmal testweise ein Cordon bleu mit Speck und Käse zubereitet. Er war so begeistert, dass wir den Kamm-Wurm ins Sortiment aufgenommen haben“, erklärt er.

Denkt noch lange nicht ans Aufhören

Der Kamm-Imbiss befindet sich am MEZ-Parkplatz in Gröbming und ist von Montag bis Freitag geöffnet. In den Wintermonaten hat er geschlossen. Aufgesperrt wird nach dem Winter am Karfreitag, da gibt es als besonderes Highlight Steckerlfisch für die Gäste. Nach zehn Jahren denkt Ofner noch lange nicht ans Aufhören: „Die Arbeit macht mir noch immer viel Spaß und das jeden Tag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bald aufhöre. Solange es die Gesundheit erlaubt, werde ich den Kamm-Imbiss betreiben.“