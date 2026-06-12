Das Eisenbahnmuseum in Lienz ist ab dem 27. Juni um zwei große Attraktionen reicher. In den vergangenen Jahren gelang es dem Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz (EFBL) mit viel Engagement, fachlicher Expertise und unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden, zwei historische Diesellokomotiven umfassend zu restaurieren. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der Reihen 2043 und 2062. „Besonders hervorzuheben ist die Lokomotive 2062, die wieder fahrfähig ist und im Vorjahr erfolgreich auf der Rosentalstrecke im Einsatz stand“, lassen die Eisenbahnfreunde wissen.

Instandsetzung dank EU-Förderung

Bei der Lokomotive 2043 wurden mit Hilfe einer EU-Förderung die Drehgestelle grundlegend überarbeitet und Lokrahmen sowie -kasten in den Originalzustand zurückgeführt. Beide Fahrzeuge sind über die kommenden Monate im Museum zu besichtigen. Eine Eröffnungsfeier am 27. Juni ab 10.30 Uhr wird den Museumssommer einläuten. Mit der Veranstaltung will der Verein auch einen Dank an alle Spenderinnen und Spender sowie an die vielen ehrenamtlichen Unterstützer verbinden, deren Einsatz die Umsetzung dieser Projekte erst ermöglicht hat.

Das Fahrzeug der Reihe 2043 in Lienz © EFBL

Neben der Lokomotivpräsentation werden zwei neue Dauerausstellungen eröffnet. „Wasser. Bahnstrom. Schiene“ vermittelt die technische und historische Entwicklung der Eisenbahn und beleuchtet zentrale Zusammenhänge der Infrastruktur. Die Ausstellung „Reisezugwagen der österreichischen Eisenbahnen im Modell“ zeigt detailreich die Vielfalt und den besonderen Charakter österreichischer Reisezugwagen im Miniaturformat: „Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den ÖBB, insbesondere dem Kraftwerk Obervellach, für die wertvolle Unterstützung sowie Herbert Billmaier für seine großzügigen Dauerleihgaben.“

Mit den beiden Lokomotiven und Ausstellungen setzt sich der Verein weiter „leidenschaftlich für den Erhalt und die Vermittlung des eisenbahntechnischen Erbes ein“. Das Eisenbahnmuseum Südbahn Heizhaus sieht man dabei als „technisches Kulturgut und Archiv der regionalen Eisenbahngeschichte“. Mit seiner einzigartigen Sammlung und dem Engagement der Vereinsmitglieder will man auch künftig ein Stück Tiroler und Oberkärntner Industriegeschichte für zukünftige Generationen erhalten.