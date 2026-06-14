Am 27. Juni findet im Mölltal zum 13. Mal die beliebte Alpen-Kilt-Wanderung statt. Die Veranstaltung hat sich zu einem besonderen Fixpunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender der Nationalpark-Region Hohe Tauern entwickelt und zieht Teilnehmer aus dem In- und Ausland an. Die Wanderung führt durch die eindrucksvolle Groppensteinschlucht und verbindet auf einzigartige Weise Naturerlebnis mit gelebter Tradition.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die sportliche Aktivität, sondern das gemeinschaftliche Erlebnis. Ganz im Sinne des Mottos „Miteinand bei uns am Land“ erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Strecke mit mehreren kreativ gestalteten Stationen sowie kulinarischen Genüssen aus der Region.

Es wird zur Marktzeit nach Obervellach geladen

Organisiert wird die Veranstaltung vom Tourismusverband Mölltal in Kooperation mit Nathaly und Thomas Rettl. Das Tragen von Kilts oder Tracht ist dabei ausdrücklich erwünscht und verleiht der Wanderung ihren unverwechselbaren Charakter. Ergänzt wird das Wochenende durch ein vielfältiges Rahmenprogramm bei der sogenannten „karierten Marktzeit“ am Obervellacher Hauptplatz, unter anderem mit musikalischer Unterhaltung und einer Fashion-Inszenierung von Rettl 1868.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.visitmoelltal.at/kiltwanderung