Mit einer Investition von 1,6 Millionen Euro hat das Familienhotel Ramsi in Kameritsch in Hermagor seine Infrastruktur erweitert. Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt wurde die neue „Ramsi Lodge“ eröffnet. Das Gäste- und Mitarbeiterhaus bietet Wohnraum für Beschäftigte und kann bei Bedarf auch von mitreisenden Familienangehörigen der Hotelgäste genutzt werden.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herz unseres Hauses. Sie prägen mit ihrem Engagement, ihrer Herzlichkeit und ihrer fachlichen Kompetenz jeden Tag die Qualität, die unsere Gäste bei uns erleben“, sagt die Hoteliersfamilie Ramsbacher. Deshalb sei es ein Anliegen gewesen, neben den Arbeitsplätzen auch entsprechende Wohnmöglichkeiten zu schaffen. „Die Ramsi Lodge steht für kurze Wege, Privatsphäre und modernen Wohnkomfort und zugleich für eine Bauweise, die unsere Verbundenheit mit der Natur und unserer Region widerspiegelt.“

Bei der Eröffnung der Ramsi Lodge waren unter anderem Landesrat Sebastian Schuschnig und Landtagsabgeordneter Ronny Rull zu Gast © KK/Ramsi

Holzbau mit Photovoltaik

Wie viele Tourismusbetriebe steht auch das Familienhotel vor der Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Mit der neuen Lodge entstand in unmittelbarer Nähe zum Hotel zusätzlicher Wohnraum. Auf zwei Ebenen wurden 16 Wohneinheiten mit 20 bis 24 Quadratmetern Wohnfläche errichtet. Die überwiegend als Doppelzimmer ausgeführten Module werden durch Einbettzimmer ergänzt. Bei Bedarf können die Unterkünfte auch von Angehörigen der Hotelgäste genutzt werden.

Die Wohneinheiten in der Ramsi Lodge sind 20 bis 24 Quadratmeter groß © Achim Mandler Photography

Der rund 16 mal 18 Meter große Baukörper wurde in Holz-Modulbauweise errichtet. Sichtbare Brettsperrholzwände und -decken prägen die Innenräume, die Zimmertrennwände wurden für besseren Schallschutz als doppelte Schichtholzwände ausgeführt. Alle Zimmer verfügen über überdachte Balkone. Beheizt und gekühlt wird das Gebäude mittels Luft-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Eine Photovoltaikanlage auf Dach- und Fassadenflächen unterstützt die Energieversorgung.

Drei Generationen der Familie Ramsbacher (von links): David, Käthe, Julian, Karin und Walter Ramsbacher führen den Familienbetrieb in Kameritsch © Achim Mandler Photography

Weitere Investitionen geplant

Die Bauzeit betrug rund fünf Monate. Planung und Entwurf stammen von den Architekten Ronacher. Die Seiwald Bau GmbH aus Kötschach-Mauthen führte die Aushub- und Betonarbeiten sowie die Außengestaltung durch. Als Generalunternehmer verantwortete die HBT – Holzbau Team GmbH den Holzbau, die Fenster und Türen sowie die Zimmer- und Kücheneinrichtungen. Darüber hinaus waren zahlreiche regionale Unternehmen beteiligt, darunter Drau Dach, Gietl, Wiedenig Haustechnik, Elektrotechnik Tim Schmitter und Fliesen Gruber.

Die Wurzeln des Familienhotels Ramsi reichen bis in die 1960er-Jahre zurück, als die Familie Ramsbacher mit „Urlaub am Bauernhof“ in Kameritsch begann. Heute beschäftigt der Betrieb knapp 50 Mitarbeiter, ist Mitglied der Familotel-Gruppe und wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Kinderhotel Award 2026. Mit rund 330 Öffnungstagen pro Jahr verzeichnet das Hotel knapp 40.000 Nächtigungen und bietet Platz für 46 Familien. Für das kommende Jahr sind weitere Investitionen vorgesehen. Geplant sind unter anderem ein Infinitypool, zwei Indoor-Wasserrutschen sowie ein Spraypark für Kinder.