Das kam sehr überraschend. David Preiß ist nicht mehr Trainer des ASK Voitsberg. Preiß, der den ASK zum ungefährdeten Titel in der Regionalliga und damit wieder zurück in die 2. Liga geführt hatte, legt das Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung muss er sich einer nochmaligen Operation unterziehen.

Somit wartete eine harte Aufgabe auf Neo-Sportdirektor Sebastian Szvetits. Interimistisch wird das Training von Stefan Nutz geleitet, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde. Die Betreuer wurden heute in der Früh über die Entscheidung informiert.

Die Voitsberger starten mit dem Heimspiel gegen Amstetten (31. 7. – 2. 8.) in die kommende Saison der 2. Liga.