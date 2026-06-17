Die Volksschulen Voitsberg, Rosental, Bärnbach, Köflach, Edelschrott, Maria Lankowitz, Ligist, Afling und St. Johann tauschten am Mittwochvormittag, dem 17. Juni, die Schulbänke gegen Rasen – sie alle nahmen an den mittlerweile 10. Bezirksmeisterschaften der Volksschulen im Fußball teil. Der Fußball-Cup, der bei strahlendem Sonnenschein im Münzer Bioindustrie-Sportpark in Voitsberg stattfand, markiert das Finale der zahlreichen Schulsportveranstaltungen im Bezirk, bevor es in die Sommerferien geht. Insgesamt lieferten sich 160 Volksschüler und -schülerinnen in 16 Teams spannende, ehrgeizige, aber faire Partien bei dem Kleinfeldturnier. Zahlreiche Mitschüler, Eltern und Großeltern waren gekommen, um sie anzufeuern.

Das Turnier für sich entscheiden konnte schließlich das Team „Volksschule Rosental 2“, den zweiten Platz holte die Volksschule Ligist, die Bronzemedaille ging an das Team „Volksschule St. Johann 2“.

Zahlreiche Bewerbe in jedem Schuljahr

Schulsportkoordinator Otmar Pusterhofer blickt zufrieden auf das endende Schulsportjahr zurück. „Wir hatten 30 Bewerbe im Bezirk über alle Schulstufen hinweg, das ist gigantisch. Es macht Spaß, den Kindern beim Sporteln zuzuschauen und sie zu motivieren. Das ist nicht nur wahnsinnig wertvoll für Klassen- und Schulgemeinschaften, sondern auch für die individuelle Gesundheit.“

Vor zehn Jahren fand der Fußballcup im Bezirk zum ersten Mal statt, damals mit vier Mannschaften. Dass man sich mittlerweile vervierfacht hat, freut Pusterhofer und das Organisationsteam. „Es gibt einige Menschen, ohne die das aber nicht möglich wäre“, sagt er. „Wir möchten uns ganz herzlich bei der Stadtgemeinde Voitsberg, Michael Münzer, der uns den Platz zur Verfügung gestellt und die Medaillen gesponsert hat, Heimo Blümel, dem Vizeobmann des ASK Voitsberg, sowie unseren Schiedsrichtern bedanken. Und natürlich bei allen Lehrkräften und Eltern, die die Kinder auf ihren sportlichen Wegen unterstützen.“