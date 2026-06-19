Mit Sebastian Szvetits hat der ASK Voitsberg ab sofort einen neuen Sportdirektor. David Preiß, der die Position bisher innehatte, wird sich voll und ganz seiner Aufgabe als Cheftrainer widmen. Zuletzt war der 29-jährige Szvetits Technischer Direktor beim ASK Voitsberg, davor war er etwa Analyst beim SK Sturm Graz.

„Entschlossenheit und Mut“

Szvetits zu seiner neuen Aufgabe: „In den vergangenen beiden Jahren konnte ich den Verein, die Mitarbeiter und die Strukturen bereits sehr gut kennenlernen. In meiner neuen Rolle als Sportdirektor werden wir den eingeschlagenen Weg, den wir letzten Sommer eingeleitet haben, konsequent weiter fortführen. Entschlossenheit und Mut sind absolute Schlüsselwörter, die den ASK Voitsberg ausmachen.“

Das Vertrauen von ASK-Obmann Michael Münzer hat er jedenfalls: „Sebastian ist ein absoluter Fachmann, besticht nicht nur durch seinen unermüdlichen Einsatz, sondern ist auch menschlich eine absolute Bereicherung. Er geht als Vorbild voran, hat Handschlagqualität und steht absolut für die Werte unseres Arbeitervereins.“