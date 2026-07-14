Seit Juli verkehren die Buslinien 30 und 31 zwischen Leoben und Proleb gemeinsam im 30-Minuten-Takt. Bereits 2019 wurde die 4takt Verkehrs GmbH von Gemeinden der Obersteiermark gegründet, um den öffentlichen Verkehr in der Region weiterzuentwickeln und zusätzliche Verkehrsleistungen zu organisieren. Seit 2022 wurden bereits Zusatzleistungen für die Stadtbuslinien 30 und 31 finanziert. In den vergangenen Monaten haben die Stadtwerke Leoben, das Land Steiermark, die 4takt VerkehrsGmbH, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft sowie die Gemeinden Proleb und Niklasdorf intensiv an einer weiteren Verbesserung des Angebots gearbeitet.

Haltestellen

Mit der nun erzielten Einigung konnte der lang angestrebte 30-Minuten-Takt auf der Strecke Leoben Zentrum-Proleb mit Bussen der MVG umgesetzt werden. Die Linie 30 fährt dabei von Leoben über Proleb nach Niklasdorf und wieder zurück nach Leoben. Die Linie 31 verbindet Leoben direkt mit Niklasdorf und führt weiter über Proleb zurück nach Leoben.

Angefahren werden in Leoben unter anderem die Haltestellen Leoben Zentrum, Lindnerkreuzung, LKH, Moserhofstraße/Gymnasium, Montanuni, Hauptbahnhof, Wasserkraftwerk, Südbahnstraße, VS Seegraben, Marschek-Bichl, Hippmanngasse, In der Meln, Nuchtenschachtweg und Proleber Straße/Fischteich. In Proleb werden unter anderem die Barbara- und die Florianisiedlung, das Gemeindeamt, die Abzweigung Kletschach und Köllach bedient. In Richtung Niklasdorf führt die Verbindung weiter über Haltestellen wie Proleber Straße, Brücklfeld, Waltenbach, Sommersiedlung, Südtiroler Gasse, Bergstraße und Niklasdorf Ort.

Für die Ausweitung des Angebots zahlt die Stadt Leoben zusätzlich 16.000 Euro pro Jahr. Insgesamt sind es rund 49.000 Euro jährlich für die Zusatzleistungen der Linien 30 und 31.