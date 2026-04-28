Von lernenden Robotern und KI-basiertem Recycling über innovative Materialwissenschaften bis hin zur Tunnelforschung und Energie der Zukunft: Die Montanuniversität Leoben präsentierte bei der Langen Nacht der Forschung ihre Forschungsleistungen bei Führungen, Demonstrationen, zwei Ausstellungen und vielen Mitmachaktivitäten. Zusätzlich konnte ein neuer Rekord an Besuchern aufgestellt werden.

An den 43 Stationen konnten Besucher erleben, wie Maschinen lernen, wie aus Abfällen neue Rohstoffe entstehen und welche Innovationen die Mobilität zukünftig prägen werden. Mitmachexperimente machten Forschung für Groß und Klein erlebbar.

Mehrere Standorte waren im Fokus

Ergänzend zu den Uni-Stationen hatten Besucher die Möglichkeit, weitere Forschungsstandorte kennenzulernen: Im „Zentrum am Berg“ in Eisenerz erhielten Besucher Einblicke in den modernen Tunnelbau. Zudem öffnete auch das Forschungszentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff in Leitendorf seine Türen. Für beide Standorte standen kostenlose Shuttle-Busse zur Verfügung.

Damit auch die kleinsten Besucher Forschung spielerisch entdecken konnten, waren viele der Stationen so gestaltet, dass auch Kinder ab sechs Jahren aktiv mitmachen können.

Buntes Programm zum Mitmachen

Im Erzherzog-Johann-Trakt lud die Montanuniversität mit einem bunten Mitmachprogramm für Familien zum Verweilen und Staunen ein: Die HTL Leoben, das Europagymnasium und das Lehr-Lern-Labor Leoben boten frei zugängliche Stationen zum gemeinsamen Experimentieren und Entdecken insbesondere für die jüngsten Besucher an.