Mindestens 100 Liter Wasser am Tag benötigt eine Mutterkuh an heißen Sommertagen. Bei 100 Kühen, Ochsen und Kälbern, die sich auf der Kletschachalm über den Sommer befinden, kommen schnell mehrere Tausend Liter zusammen, die täglich verfügbar sein müssen. Doch genau das ist im Moment nicht der Fall: Die Trockenheit der vergangenen Monate sorgt für Probleme.

„Die Quellschüttung deckt den Tagesbedarf der Tiere normal locker mit 6000 Litern und mehr. Derzeit werden die Tränken aber von dem Almquellwasser nicht ausreichend versorgt. Es gibt nicht einmal 2000 Liter“, sagt Anton Hafellner, Landwirt in Proleb und Teil der Agrargemeinschaft, die für die Bewirtschaftung der Kletschachalm zuständig ist. Deshalb müssen täglich 4000 Liter Wasser, manchmal sogar 8000 Liter, mit Tankwägen auf die Alm transportiert werden. „Erst dann sind die Tiere gut versorgt“, so Hafellner.

Mit einem Traktor wird eine 4000-Liter-Tankfüllung auf die Alm transportiert © KK

Trockenes Grünland führt auch zu weniger Futter

Es komme aber immer auch auf die aktuellen Wetterverhältnisse an, meint der Landwirt. „Wenn es besonders heiß und schwül ist, ist das für die Tiere eine große Belastung. Wenn das Futter in der Früh noch taunass ist, ist in der Folge auch der Durst nicht ganz so groß.“

Mit dem Futter spricht Hafellner ein weiteres Problem an: Die Trockenheit hat nicht nur Auswirkungen auf die Wasserversorgung der Tiere, sondern auch auf das Futter selbst. Wie berichtet, hat sich vielerorts in der östlichen Obersteiermark auch der Almauftrieb um einige Tage nach hinten verschoben. „Die Lage ist angespannt“, hielt Florian Pretterhofer, Landwirtschaftskammerobmann für den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, gegenüber der Kleinen Zeitung fest.

Etwas Regen im Juni sorgte zumindest zwischenzeitlich für Erleichterung. „Es war Glück, dass mit ein paar guten Regengüssen im Juni zumindest die Vegetation erhalten werden konnte. Denn das bedeutet Futter. Wenn die Kühe nicht nur Durst, sondern auch Hunger leiden müssten, wäre die Situation noch schlimmer“, so Hafellner.

Anton Hafellner ist Landwirt in Proleb im Bezirk Leoben © Steiermark.at/Streibl

Kettenreaktion

Wenn es die Verhältnisse nicht mehr zulassen, dass die Kühe im Sommer wie gewohnt rund vier Monate auf der Alm bleiben können, müssten sie längere Zeit in den Ställen der Heimbetriebe leben. Dann wäre zwar die Wasserproblematik gelöst, jedoch würde man dann noch mehr Futter benötigen. „Die Bauern müssen dann Futter zukaufen oder Tiere verkaufen, weil es sich sonst nicht ausgeht.“ Das bestätigt auch Landwirt Christian Rechberger, der seinen Hof in Thal bei Turnau hat: „Irgendwann muss man sich überlegen, ob man deswegen nicht ein paar Tiere abgibt, weil man generell zu wenig Futter hat.“

Darüber hinaus gibt es durch die andere Haltung auch nicht mehr den Nachwuchs, den es benötigt. „Es ist eine Kettenreaktion, die auch wirtschaftlich gesehen problematisch ist“, betont Hafellner.

Heuer sei die Situation auf den Almen wegen des milden Winters und der wenigen Niederschläge besonders dramatisch, weiß der Bauer. Damit sich der Wasserstand wieder normalisiert, müsse es „drei bis vier Wochen durchgehend und regelmäßig regnen. Dass das passiert, ist ziemlich unwahrscheinlich.“

Die Kletschachalm ist auch ein beliebtes Wanderziel © Leser-Reporter/LR Markus Schager

Appell an Wanderer

So kämpfen auch einige Hütten mit der Trockenheit und dem damit verbundenen Wassermangel. War in den vergangenen Jahren immer wieder einmal beim Ottokar-Kernstock-Haus am Rennfeld oder beim Schutzhaus am Brucker Hochanger das Wasser knapp, müssen derzeit auch die Wirtinnen der Voisthalerhütte im Hochschwab-Gebiet appellieren, sparsamst mit dem wichtigen Gut umzugehen.

„Bitte nehmt genug Wasser mit, plant eure Tour mit Umsicht, geht nicht in der Mittagshitze, kennt eure Grenzen“, geben sie Wanderern mit auf den Weg, die derzeit oft verwundert sind, wenn auf den Hütten das Wasser gespart werden muss.

Quelle ist trocken

Ab wann die derzeit versiegte Quelle übrigens wieder genügend Wasser zur Befüllung der Zisternen liefern wird, kann nicht vorausgesagt werden. Inzwischen kommen Wasser-Lieferungen mit dem Hubschrauber auf den Berg, auch eine Not-Lieferung Flaschen, die auf der Hütte verkauft werden, wurde bestellt. Allerdings: „Auch die schwinden rasend schnell.“