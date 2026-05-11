Um Punkt 16 Uhr löste Freitagnachmittag die Brandmeldeanlage im LKH Hochsteiermark am Standort Leoben Alarm aus, nachdem ein Brandereignis mit massiver Verrauchung im zweiten Obergeschoß simuliert wurde. Bei der großangelegten Einsatzübung trainierten Feuerwehr und Rettungskräfte die Evakuierung unter Realbedingungen.

Das Übungsszenario stellte die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung: In den verrauchten Patientenzimmern mussten mehrere Personen lokalisiert und in Sicherheit gebracht werden.

Rettung unter schwerem Atemschutz

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss trafen unmittelbar nach Alarmierung am Einsatzort ein. Die Lageerkundung durch die Leobener Betriebsfeuerwehr im LKH Hochsteiermark ergab eine massive Verrauchung mehrerer Patientenzimmer. Unter schwerem Atemschutz drangen die ersten Trupps in das zweite Stockwerk vor, um die eingeschlossenen Personen, die von Übungspuppen und Statisten dargestellt wurden, zu retten.

Aufgrund der Größe des Objekts wurden umgehend die Feuerwehren des Abschnittes Leoben (FF Niklasdorf und FF Proleb) zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung und Menschenrettung unter schwerem Atemschutz nachalarmiert.

Test interner Abläufe

Parallel dazu errichteten die Rettungskräfte des Roten Kreuzes gemeinsam mit dem medizinischen Einsatzleiter des LKH eine Patientensammelstelle. Dort wurden die „Geretteten“ einer medizinischen Erstversorgung unterzogen und ein fiktiver Abtransport in andere Stationen simuliert.

Ziel der Übung war es, die internen Abläufe bei der Evakuierung von Spezialstationen zu testen und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Blaulichtorganisationen und dem Personal des LKH zu optimieren.

Positives Resümee

„Solche Szenarien sind für uns essenziell, um im Ernstfall wertvolle Zeit zu sparen und die Handgriffe bei der Rettung mobilitätseingeschränkter Personen zu perfektionieren“, resümierte die gemeinsame Übungsleitung bestehend aus Mario Burger (FF Leoben-Stadt), Robert Gmundner (BtF LKH Hochsteiermark) und René Bittner (Abschnittsfeuerwehrkommandant).

Gegen Abend konnte „Brand aus“ gegeben werden. Insgesamt standen elf Fahrzeuge und 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Fahrzeug des ÖRK mit drei Personen, bestehend aus Bezirksrettungskommandant Florian Bernt, Chef des Stabes Florian Frenzl und Einsatzleiter des Stabes Konstantin Fischak im Übungseinsatz.