Von Kärntnerliedern hat Semino Rossi (64) schon gehört, aber noch nie eines gesungen. Im Vorfeld der Starnacht am Wörthersee in Klagenfurt durfte er sich auf Einladung der Kleinen Zeitung schon einmal einstimmen. Wir haben den Meister der großen Gefühle gebeten, die erste Strophe eines der schönsten Kärntner Liebeslieder vorzulesen. Ohne Vorbereitung natürlich.

„Gern håbn tuat guat“ aus der Feder von Hedi Preissegger hört sich – mit dem „leichten“ argentinischen Akzent von Semino Rossi – gar nicht so schlecht an.

„Vielleicht will mich ein Kärntner Chor haben“, lachte Semino Rossi nach dem Versuch. Am Freitag und am Samstag ist der seit 40 Jahren in Tirol lebende Argentinier aber schon verplant. Er tritt – unter anderem mit seinem neuen Song „Wahnsinn oder Liebe“ – bei der Starnacht am Wörthersee in der Ostbucht in Klagenfurt auf.

Sowohl für die Generalprobe am Freitag als auch für die Live-Show (20.15 Uhr, ORF 2) gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.

So klingt „Gern håbn tuat guat“ wirklich