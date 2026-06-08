Irgendwann kommt jeder an den Wörthersee, lautet ein altes Sprichwort. Im Hintergrund glänzte der See türkisblau und im Vordergrund präsentierte ip media die Stars der Starnacht am Wörthersee sowie der Ostbucht-Konzerte.

Live und im TV

Al Bano, Angelo Kelly, Ray Dalton, Pizzera & Jaus, Semino Rossi, Beatrice Egli, die Steirerin Natalie Holzner, ela., Vanessa Mai und Kamrad sind am 10. und 11. Juli bei der Starnacht angesagt. „Man kann nur in Demut Danke sagen“, sagte Starnacht-Macher Martin Ramusch von ip media. Der ORF wird das Musikevent wieder im Fernsehen übertragen. ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger kam auch mit einer guten Nachricht vom Wiener Küniglberg nach Klagenfurt: „Wir haben es geschafft, die Kollegen von MDR und ARD zu überzeugen und haben den Vertrag um drei Jahre verlängert.“

In den Startlöchern

Bei der Pressekonferenz in der Villa Lido kündigte Karin Bernhard, Chefin des ORF-Landesstudio Kärnten, an, dass der Auftakt der Ostbucht-Konzerte live im Radio übertragen wird: Die Matakustix-Show am 3. Juli bildet den Auftakt zweier Wochenenden voller Musik. „Wir feiern heuer unser 10-jähriges Jubiläum“, sagte Matakustix-Mastermind Matthias Ortner. Am 4. Juli wird Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier für Stimmung sorgen, am 5. Juli Mark Forster und am 12. Juli Pizzera&Jaus. „Derzeit verhandeln wir auch mit dem ORF, dass wir das 30-jährige Jubiläum von Nik P. im nächsten Jahr übertragen können“, sagte Gerfried Zmölnig von ip media. Auch wenn die Aufbauarbeiten für das heurige Jahr erst begonnen haben, denkt man schon an das nächste: Kastelruther Spatzen (3. Juli 2027), das dritte Wörthersee Open Air von Melissa Naschenweng (4. Juli 2027) und Nik P. (11. Juli 2027). Die Voitsbergerin Natalie Holzner gab auch ihren neuesten Hit „Kleopatra“ zum Besten. Es klatschten Landeshauptmann Daniel Fellner, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und viele andere Beifall.