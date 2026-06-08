Vor der Starnacht am Wörthersee sind schon die Stars für 2027 bekannt: Das Team von ip media steckt mitten in den Vorbereitungen für die Konzerte in der Wörthersee Ostbucht ab 3. Juli sowie für die Starnacht. Doch schon jetzt ist klar, wer die großen Stars im nächsten Jahr sein werden.

Naschenweng, Nik P. und Andrea Berg

„Melissa Naschenweng wird das dritte „Daham“-Open Air bei uns spielen“, sagte Gerfried Zmölnig von ip media im Rahmen einer Pressekonferenz. Am Sonntag, 4. Juli 2027, wird die Kärntnerin live ihr drittes Wörthersee-Open-Air spielen. Sommer, Sonne und Party sind dabei garantiert. Aber damit nicht genug: Die Kastelruther Spatzen feiern ihr 50-jähriges Bestehen am 3. Juli 2027 mit einem Konzert in der Ostbucht.

„Und Nik P. wird sein 30-jähriges Jubiläum auch bei uns feiern“, freut sich Zmölnig. Für 11. Juli 2027 ist das Konzert des gebürtigen Friesachers anvisiert. „Und Nik hat bereits Andrea Berg und Howard Carpendale in die Ostbucht eingeladen“, sagte Zmölnig. Alle Karten sind bereits im Vorverkauf.