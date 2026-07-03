Gutes Wetter war in der Ostbucht am Wörthersee dieses Mal wieder ganz gerecht verteilt. Als die Matakustix Show zum vorerst letzten Mal gezündet wurde, war auch gleich klar: Es wird ein sentimentaler Abend. Die Band um Matthias Ortner blickte am Anfang in einem Video zurück zu ihren Anfängen in der Messehalle und zeigte wie eine einfache Idee mit viel Herzblut zu etwas Großem werden konnte – und schließlich in der Ostbucht unter Mithilfe von ipMedia noch größere Dimensionen annahm.

2900 Fans in der Ostbucht in Klagenfurt

Gute Laune, große Spielfreude und ganz viel Rückblick standen am Programm. Matakustix spielte sich durch alle ihre Hits, von „Mehr Gschmust“ bis hin zu „Kayola“. „Der erste Song, der von uns im Radio lief“, sagte Ortner, der immer wieder mit Reggae-Vibes die 2900 Fans zum Tanzen brachte. Die Vokalgruppe Oktakord brachte slowenischsprachige Musik auf die Bühne und die steirische Musikerin Caro Fux zeigte wie viel Energie in ihr steckt. Matakustix setzten zwar dieses Mal auf „Hardcore Carinthia“, aber mit der wunderbaren Fux hatte man sich genau das richtige Energiebündel eingeladen.

10 Jahre Matakustix Show wurden gebührend gefeiert © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Mike Diwald als Sumsi

Als ein als Sumsi verkleideter Sänger die Bühne betrat und „Johnny B. Goode“ ins Publikum schmetterte, zog für kurze Zeit die Show „The Masked Singer“ ein. Unter dem flauschigen Kostüm steckte Radio Kärnten-Moderator Mike Diwald, der auch gemeinsam mit Peter Prammerdorf ihren Song „In Aller Klarheit“ in den Himmel über Klagenfurt schmetterte. Matakustix zeigten sich in der Ostbucht als perfekt eingespieltes Team – wie auch das Publikum, das laut Ortner als „Gemischter Chor Ostbucht“ eine sehr gute Figur machte. Es wurde gehüpft und gelacht und „Musik aus dem Herzen“ gemacht. Ortner spielte auch den Song „Wunderschönes Mädchen“, dieses Mal für seine vor Kurzem geborene Tochter: „Wenn i traurig bin, dann tröstest du mich.“ Der Abend hatte aber noch zwei Legenden zu Gast. Zuerst Friedl Würcher von den Nockis, der „Schwarzer Sand“ und das unvergleichliche „Navalava Tsu Tsu“ mit Performance-Einlage zum Besten gab. Da war die Stimmung am Kochen und die Hände in der Höhe. Für Party-Vibes auf der Starnacht-Bühne (die am 10. und 11. Juli stattfindet) sorgte auch die Klagenfurter Dance Industry mit einer mitreißenden Choreografie.

Huby Mayer begeisterte mit „Gold Platin und Diamant“ - ein seltener Auftritt © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Huby Mayer ehrlich bewegt

Und dass am Ende nicht nur Jungfidel auftrat, sondern auch der legendäre Huby Mayer (der mit den Fidelen Mölltalern über eine Million Tonträger verkaufte) ist auch der Überredungskunst von Matthias Ortner zu verdanken: „Gold Platin und Diamant. Mölltaler aus dem Kärntnerland“. Man merkte Huby Mayer an, dass er ehrlich bewegt war, dass die Menschen von seinem Lied noch immer so mitgerissen waren. Ein Crossover-Abend zwischen Reggae und volkstümlicher Musik, zwischen Schlager und Blues. Matakustix machen jetzt Pause mit ihrer Show – aber sie kehren bestimmt wieder zurück.