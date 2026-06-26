Esther Graf erschafft in ihren Songs ein lichtes Universum der Freude und Zufriedenheit. Aber keineswegs blauäugig, sondern sehenden Auges: „Ich bin so dankbar für all die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Freunde, Familie, Selbstliebe“, sagt sie im Interview. Daher ist es nach „Happy Worstday“ nur folgerichtig, wenn das neue Album „Wofür es sich zu leben lohnt“ heißt.

Das Gefühl der 2000er-Generation

Der Sound ist ein dicht mit Beats und Synthesizer gewebter Teppich: Die Songs der aus Trebesing stammenden Kärntnerin, die ihre Zelte mittlerweile in Berlin aufgeschlagen hat, schöpfen aus dem Leben der 2000er-Generation: „Zu 95 Prozent sind die Sachen von mir selbst, aber ich verarbeite auch Geschichten von Freunden“, sagt Graf, die sich wie ein Hutschpferd über das Erscheinen ihres neuen Albums freut.

Ihr Gesicht zierte den Times Square, sie ist mit 112 Millionen Streams Österreichs „Spotify-Königin“ und dennoch schlummert da etwas ganz Geerdetes in ihr: „Nachhause“, der Schluss-Song des Albums, ist ein melancholisches Eingeständnis: „Gerade will ich einfach nur nach Hause“, singt sie darin und sagt im Interview: „Wenn man mich privat kennt, weiß man, dass ich ein krasser Familienmensch bin.“ Der Song entstand am „Ende eines Prozesses“: „Ich fühlte mich sehr ausgelaugt nach meiner Tour, war auch krank und ich dachte: Ich will einfach nur nach Hause.“ Aber Graf wäre nicht Graf, hätte sie nicht noch genug Energie gehabt um diese grundehrliche musikalische Verneigung im Tonstudio aufzunehmen: „Wenn ich nach Hause komme, fühlt sich alles so wie früher an“, sagt sie. Sie hat auch kein Problem damit, ihre Mama in die Songs zu schreiben: „Meine Community kennt meine Mama. Sie macht zum Beispiel den Merchandising-Verkauf oder meine Buchhaltung, sie ist also auch beruflich voll in mein Leben involviert.“.

Gefühls-Ellipsen

Die meisten Songs sind (aber) tanzbare, helle Deutsch-Pop-Ellipsen. Esther Graf tanzt auf einer Bahn, die sie mit Gefühlen anreichert: Party, Freundschaft, Liebe, Herz und Schmerz sowie immer dieses Licht am Ende des Horizonts. In zwei Songs ( „Hausverbot“ und „Pirouetten“) geht sie härter ans Werk und rappt: „Ich wollte kein rebranding, aber ich habe überlegt, wie ich mich weiterentwickeln kann und was der Rahmen ist. Das ist eine Seite, die in mir schlummert.“ Und so wurden es Songs mit „Rap-Features“, wie sie sagt, die eine „urbanere Richtung“ einschlagen. Der beste Song des Albums ist aber zweifellos „Dafür war es echt“, ein Graf‘scher Tanz der Gefühle, immer geradeaus: „Ich verlieb mich für einen Sommer, bin zwei Winter verletzt. Alles nicht perfekt, aber dafür war es echt.“ Ein Album wie ein Sommertag, der sich mit viel Energie ins Tagwerk stürzt, die Erschöpfung der Mittagshitze ernst nimmt, Luft holt und auch dunklere Momente ausleuchtet. Um dann am Abend in den von der Sonne aufgeheizten eigenen vier Wänden klar vor sich selbst zu stehen und zu wissen: Egal, was heute alles passiert ist: „Dafür war es echt.“