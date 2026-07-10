Anfang Dezember 2025 schlitterte der oberösterreichische Tankstellenbetreiber Stiglechner mit seinen 71 Tankstellen in die Insolvenz. 61 davon waren seither weiterhin in Betrieb. Zwei Drittel davon werden seit Mitte Juni paketweise verkauft.

So auch das Rasthaus Dokl in Hofstätten an der Raab. 2018 kaufte Stiglechner das Gasthaus samt Tankstelle direkt an der B 68. Zwischenzeitlich hatte das Rasthaus als auch die Tankstelle geschlossen. Seit Jänner dieses Jahres ist wieder geöffnet.

Der neue Käufer stünde bereits fest. „Mit einem steirischen Unternehmen laufen Gespräche", hält sich Insolvenzverwalter Norbert Mooseder noch bedeckt. Genaue Infos sollen folgen, sobald der Vertrag in trockenen Tüchern ist.

Das Rasthaus Dokl soll nun verkauft werden © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Was auffällt: Von den einstmals sechs Tankstellen im Bezirk Weiz, die von Stiglechner mit Sprit beliefert worden waren, wird nur mehr jene beim Rasthaus Dokl auf der Stiglechner-Website angeführt. Wie ging es bei den anderen nach Bekanntwerden der Großpleite weiter?

„War eine Sauerei“

„Es war eine Sauerei, von einem Tag auf den anderen mussten wir uns einen neuen Lieferanten suchen", blickt der Inhaber der ehemaligen IQ-Tankstelle in Passail (er will anonym bleiben) auf die Vorgehensweise von Stiglechner zurück. Plötzlich wurde der bestehende Vertrag außer Kraft gesetzt und Spritlieferungen eingestellt. Tankkarten und bereits verkaufte Gutscheine waren ungültig.

„Es war eine Katastrophe", erinnert er sich. Derzeit beziehe man den Kraftstoff von der OMV. Vertragsverhandlungen mit Eni laufen. „Sobald das unter Dach und Fach ist, kommen neue Logos drauf.“

Sechsstellige Forderungen

Ebenfalls zu Eni gewechselt hat Peter Jagersberger, Inhaber der Tankstelle in der Hartberger Straße in Gleisdorf. Auch er bezog von Stiglechner Sprit. „Es war eine schwierige und ärgerliche Situation", erinnert er sich.

Weil der Vertrag mit Stiglechner Ende März 2026 ohnehin ausgelaufen wäre und er auf Anfrage nach einem neuen Angebot keine Antwort erhielt, hatte er bereits im September die Fühler nach einem neuen Lieferanten ausgestreckt. Das erwies sich als Glück.

Geschäftsführer Peter Jagersberger von der neuen Eni-Tankstelle in Gleisdorf © Oliver Wolf

„Ein paar Minuten nachdem Stiglechner uns per Mail über die Insolvenz benachrichtigt hatte, habe ich mit Eni telefoniert", erzählt Jagersberger. So schaffte man es, die Spritversorgung an der stark frequentierten Tankstelle direkt an der B 54, fast nahtlos aufrecht zu erhalten. „Wir waren nur zwei Tage trocken", sagt Jagersberger, der seit 1988 die Tankstelle neben seinem Autohaus betreibt.

Auch der Landring in Weiz musste sich für seine Tankstellen einen neuen Treibstofflieferanten suchen © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Die Maßnahmen, die mit der plötzlichen Insolvenz von Stiglechner zu tätigen waren, führten zu enormen Mehrkosten. Die Forderungen an Stiglechner liegen im sechsstelligen Bereich. Die alten Shell-Logos wurden zuerst abgedeckt, im April wurden sie dann abmontiert und die Tankstelle im Eni-Stil neu gestaltet. Mittlerweile sind wieder alle Tankkarten gültig, auch die Shell-Karte wird wieder akzeptiert.

Bis zu 40.000 Euro Mehrkosten pro Tankstelle

Um einen neuen Treibstoffpartner musste sich auch der Landring Weiz umschauen. Mehr als zehn Jahre arbeitete man mit der Firma Stiglechner zusammen. „Das Aus kam sehr überraschend für uns", bestätigt Landring-Geschäftsführer Georg Rockenbauer und ergänzt: „Zusammen mit der EDV-Umstellung, den neuen Anzeigemasten sowie neuen Logos und Re-Branding sprechen wir von bis zu 40.000 Euro Mehrkosten pro Tankstelle.“

Geschäftsführer Georg Rockenbauer (r.) und Obmann Stefan Harrer vom Landring Weiz © KLZ / Julia Kammerer

Auch Rockenbauer musste sich um eine Alternative umschauen. „Uns war es wichtig, dass unser künftiger Partner eine eindeutige Österreich-Strategie fährt und einen Marken-Qualitätstreibstoff vertreibt.“ In Eni fand man einen neuen Partner. Geschlossen hatte man nie.

Im Mai wurden die Tankstelle in Ratten von rot-gelb auf gelb-schwarz „umgefärbelt“, im Juni und Juli folgten auch die Tankstellen in Weiz und Birkfeld.