Vor 150 Jahren wagte ein Matreier Pionier einen wichtigen Schritt für den Osttiroler Alpintourismus: Hermenegild Hamerl, Wirt des Hotels „Rautter“ in Matrei, ließ erst einen Reitweg, dann eine Hütte am Übergang von Kals nach Matrei errichten. So wurde das Kals-Matreier-Törl-Haus im August 1876 eröffnet. Seit vier Jahren ist es die Wirkungsstätte von Rebekka und Emanuel Egger, die das Jubiläum mit einer Sonderausstellung im Hotel Rauter würdigen.

„In der Hütte hingen fünf große Bilder, die die Geschichte dokumentieren. Aus Respekt wollte ich mehr darüber erfahren, kam drauf, dass ein Jubiläum ansteht und dachte, da muss man etwas draus machen. Die Fotos gehören einmal hinunter in den Ort, wo sie für alle sichtbar sind“, schildert Emanuel Egger die Idee hinter der Ausstellung, die mit zunehmendem Nachforschen auch immer umfangreicher wurde. Unzählige Stunden hat Egger mit der Aufarbeitung verbracht, beim Alpenvereinsmuseum in Innsbruck nachgeforscht, in Fotoalben ehemaliger Hüttenwirtsfamilien geblättert, Geschichten, Bilder, Gegenstände gesammelt, die die Ausstellung lebendiger machen.

Berühmte Hüttengäste

„Einiges zur Geschichte fanden wir in der Hotelchronik vom Rauter. Hamerl hatte Kreszenz, die Tochter des Hauses, geheiratet, das Hotel ausgebaut und mit touristischem Weitblick in Bezug auf die vielen schönen Aussichtspunkte hier oben Reitweg und Hütte geschaffen und damit eine der ersten guten Tour-Infrastrukturen. Aus der Zusammenarbeit von Hamerl, Johann Stüdl und Alpenverein wurde infolge noch viel Infrastruktur geschaffen“, weiß Egger.

Die Gastfreundschaft im Kals-Matreier-Törl-Haus wussten im Laufe der Zeit viele, aber auch ganz besondere Gäste zu schätzen: der König von Sachsen etwa, Bundeskanzler Leopold Figl, Bundespräsident Heinz Fischer oder sein deutscher Amtskollege Johannes Rau. Besonders beeindruckt hat Egger bei der Recherche aber, wie der Hüttenalltag früher gelebt wurde: „Wasser wurde mit der Buckelkraxe von einem Rinnsal hergebracht, Tische zu Fuß herauf getragen bis der erste Puch Haflinger kam.“

Das Kals-Matreier-Törl-Haus ist immer noch ein beliebtes Ausflugsziel © Elias Bachmann

Etliche Helfer haben beigetragen

In Zusammenarbeit mit den Hüttenbesitzerinnen Barbara und Marlies Carrer, Silvan und Alois Resinger, Michael Obwexer, dem Verein Medaria mit Obmann und Chronist Bernhard Oberschneider und mit Unterstützung der Familien Wolsegger, Brugger, Hatzer, der Gemeinde, dem Nationalpark sowie Theresia Brugger, Anna Presslaber und Rainer Pollack ist eine sehenswerte Ausstellung zur Kultur- und Alpingeschichte rund um die Hütte sowie zur touristischen Entwicklung der Region entstanden. „Wir haben viel Zeit investiert, aber es hat Spaß gemacht und ist, glaube ich, ganz herzeigbar geworden“, gibt sich Egger, der zuvor Nationalpark-Ranger war, bescheiden.

„Bis spät in die Nacht zusammen gesessen“

Die Rückmeldungen bei der Eröffnung waren jedenfalls positiv. „Es war schön mit einigen ehemaligen Wirtsleuten am Stammtisch zu sitzen. Bis spät in die Nacht haben wir Geschichten ausgetauscht. Die Ausstellung soll ja auch für sie eine Würdigung sein“, betont Egger. Die längst dienenden Wirte, die von 1969 bis 2012 mit viel Herzblut wirtschafteten, waren übrigens Anna und Hansl Brugger vulgo Kircher.

Brot und Festtagskrapfen

Rebekka und Emanuel Egger, die den Laden mit drei Mitarbeitern sowie der Hilfe der Töchter Theresa und Elisa schaukeln, legen bei ihren Gerichten viel Wert auf regionale Kreislaufwirtschaft. Es gibt zum Beispiel Kaspressknödel, pikante oder süß gefüllte Festtagskrapfen, gelegentlich Wildgerichte und mehr. Jedenfalls aber keine Pommes und kein Schnitzel, sagt Egger mit einem Augenzwinkern: „Wir haben heroben keinen Stromanschluss und müssen mit dem Strom aus unserer PV-Anlage haushalten. Wir haben einen Holzherd und einen Brotbackofen und das selbst gebackene Brot kommt sehr gut an.“ Optisch hat sich die Hütte als Steinbau trotz mehrerer Um- und Ausbauten kaum verändert, ebenso wie der landschaftliche Reiz, der sie umgibt. Am besten selbst vorbeischauen: auf der Hütte, wie in der Ausstellung.