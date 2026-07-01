Kurz vor der Sommerpause ging in der Osttiroler Zentrale von iDM das traditionelle Familienfest über die Bühne. Über 1000 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste des österreichischen Wärmepumpenpioniers nahmen an einem bunten Rahmenprogramm am Stammsitz in Matrei teil, darunter auch die Eigentümerfamilie rund um Manfred Pletzer. Dabei wurden vom Osttiroler Leitbetrieb verdiente Mitarbeitende ausgezeichnet, auch Gewinne wie ein E-Mountainbike gab es.

Über 50 neue Mitarbeitende

Generell sieht man sich in Matrei klar im Aufwind. „Unsere iDM-Familie ist aufgrund der hohen Nachfrage wieder stark im Wachsen. In den letzten Monaten konnten wir über 50 neue Mitarbeiter aufnehmen und suchen weiterhin laufend nach Fachkräften“, erklärten die beiden Geschäftsführer Christoph Bacher und Thomas Pletzer. Zirka 820 Menschen beschäftigt iDM aktuell.

Ein E-Mountainbike gab es beim Familienfest zu gewinnen © iDM

Auch die Auftragslage sei nach zuletzt „sehr volatilen Jahren“ wieder klar steigend. Für das heurige Jahr erwartet der größte Wärmepumpenhersteller Österreichs einen neuen Umsatzrekord. Im Vorjahr setzte man laut dem Wirtschaftsmagazin „Echo Top50 Osttirol“ rund 165 Millionen Euro um. Im „Boom-Jahr“ 2023 waren es über 200 Millionen Euro – eine Marke, die nun geknackt werden soll. Besonders stark sei die Nachfrage am deutschen Markt. Hier wurde laut iDM zuletzt die Vertriebs- und Servicestruktur stark ausgebaut und auch die Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 verlängert.