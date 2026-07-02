Es ist ein besonderer Sommer auf der Gerlitzen Alpe. Derzeit wird hier eines der größten Infrastrukturprojekte in der Geschichte des Berges umgesetzt: der Neubau der Kanzelbahn. Rund 22 Millionen Euro werden in das Projekt investiert.

Die Baustelle zählt zu den spektakulärsten der Region. Aufgrund ihrer Dimension ist sie schon von weitem sichtbar und zieht zahlreiche Schaulustige an. Wer sich am Berg umhört, merkt schnell: Viele Einheimische sind auch deshalb gekommen, um sich die Baustelle einmal aus nächster Nähe anzuesehen.

Mehr als zehn Firmen mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten tagtäglich Hand in Hand, um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten. Die 14 neuen Seilbahnstützen stehen bereits – sie wurden mithilfe eines Hubschraubers im Gelände montiert. In der Talstation wurde der Großteil der Seilbahntechnik bereits eingebaut. „Die großen Bauarbeiten mit Beton und viel Material sind bereits abgeschlossen, jetzt geht es an die Elektroinstallationen“, erklärt Markus Ramsbacher von der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik. Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein, immerhin beginnt nun die Hochsaison am Berg. Das Baufeld wird zunehmend kleiner, womit wieder mehr Platz für Gäste entsteht.

Skilifte im Sommereinsatz

Trotz der Bauarbeiten sollen Wanderinnen und Wanderer, Paragleiter sowie Urlauberinnen und Urlauber die Gerlitzen wie gewohnt genießen können. Den Sommerbetrieb parallel zur Großbaustelle aufrechtzuerhalten ist eine Herausforderung, doch gibt es ein Konzept: Zwar ist es heuer nicht möglich, mit der Seilbahn bis zum Gipfel zu fahren, dafür wurden jedoch die Lifte „Moser“ und „Pöllinger“ für den Sommerbetrieb geöffnet. Eine Premiere, denn die beiden Anlagen sind sonst ausschließlich im Winter in Betrieb.

Zum ersten Mal ist heuer auch im Sommer der Pöllingerlift in Betrieb, damit Gäste auch während der Baustelle möglichst nah zum Gipfel gebracht werden können © KLZ/Alexandra Pöcher

Vom Pöllingerlift, der bei der gleichnamigen Hütte endet, sind es nur noch rund 250 Höhenmeter auf einem einfachen Wanderweg zum Gipfelhaus, das seit heuer erstmals von den Bergbahnen selbst betrieben wird. Wer es noch gemütlicher haben möchte, kann vom Pöllingerlift aus zur Kammerhütte und von dort aus weiter bis zur Neugarten Almseehütte wandern. Der See ist mit einer Badetemperatur von aktuell 22 Grad übrigens ein echter Geheimtipp für alle, die in den Badeseen in den Niederungen keine Abkühlung mehr finden. Auch alle anderen Gerlitzenhütten haben heuer wie gewohnt geöffnet. Vom Baugeschehen unbeeinträchtigt ist übrigens auch der „Fun-Park“ auf der Mittelstation, zu dem auch eine Hüpfburg und der kostenlose Bike-Park für Kinder zählen.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Die Bauarbeiten liegen aktuell im Zeitplan. „Wir sind guter Dinge, dass wir am 22. Oktober die Jungfernfahrt durchführen können“, sagt Ramsbacher. Der Termin fällt ideal mit den Herbstferien zusammen. Die offizielle Eröffnung soll schließlich mit Beginn der Skisaison erfolgen, wenn die neue Bahn in den regulären Betrieb geht. Als nächstes stehen nun der Seilzug und das Seil selbst auf dem Programm, dessen Montage für Mitte August vorgesehen ist.