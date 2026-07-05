Als die kleine Marie gerade einmal wenige Tage alt ist, führt ihr erster besonderer Besuch ins Demenzzentrum nach Velden. Dort wartet Rita Köchl, ihre 87-jährige Ururgroßmutter. Sie erkennt vieles nicht mehr. Namen verschwimmen, Erinnerungen verblassen. Doch als ihre Tochter Sabine ihr das Neugeborene vorsichtig in den Arm legt, passiert etwas. „Ich habe ihr das Kind einfach in die Hand gedrückt. Man hat sofort gespürt, dass da eine Bindung ist“, erzählt Sabine Köchl. Ein Moment, der die Familie bis heute berührt.

Ururgroßmutter Rita bei der ersten Begegnung mit Ururenkelin Marie © KK/Privat

Mit Maries Geburt am 9. Mai 2026 schreibt die Familie aus Nötsch ihre ganz persönliche Geschichte fort. Zum fünften Mal in Folge bringt eine Tochter wieder eine Tochter zur Welt. Fünf Generationen Frauen leben gleichzeitig: Ururoma Rita (87), Uroma Sabine (62), Oma Tatjana (42), Mutter Tamara (20) und schließlich Marie, die das jüngste Glied dieser besonderen Kette bildet. Dabei ist das Geschlecht des Babys für die Familie längst zur Nebensache geworden: „Der eine hofft so, der andere so“, sagt Sabine Köchl und lacht. Nur Maries Vater habe von Anfang an keinen Zweifel gehabt: „Er war sich sicher, dass es ein Mädchen wird.“

Sieben Kinder großgezogen

Rita Köchls Geschichte beginnt in Bleiberg-Kreuth. Gemeinsam mit ihrem Mann, der vor vier Jahren verstorben ist, zog sie sieben Kinder groß. Eine Familie, in der Geborgenheit immer selbstverständlich war: „Unsere Eltern waren immer für uns Kinder da. Es gab nie Streit oder Diskussionen“, erinnert sich Sabine. Werte seien nie gepredigt worden, sondern vorgelebt. Bis heute gilt in der Familie ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn jemand Hilfe braucht, wird nicht lange überlegt. „Wir helfen uns immer und sind füreinander da. Wir lassen alles liegen und stehen, wenn es um die Familie geht.“

Fragt man Sabine, was im Leben wirklich zählt, kommt die Antwort ohne Zögern: „Der Zusammenhalt.“ Dieser Zusammenhalt zeigt sich im Alltag ebenso wie bei besonderen Anlässen. Einmal im Jahr kommen alle Familienmitglieder zusammen. Eine Tradition, die noch auf den verstorbenen Familienvater zurückgeht und bis heute gepflegt wird. Auch Rita bleibt Teil dieses Familienlebens. Seit sie im Demenzzentrum lebt, wird sie so oft wie möglich besucht: „Bei so einer großen Familie bekommt sie an fünf von sieben Tagen Besuch“, berichtet Sabine.

Familiengeschichte wird fortgesetzt

Tamara ist mit ihren 20 Jahren die jüngste Mutter der Familie. Mit der Geburt ihrer Tochter Marie setzt sich eine besondere Familiengeschichte fort. Über fünf Generationen hinweg sind Mädchen geboren worden – doch noch wichtiger als diese außergewöhnliche Reihe ist etwas anderes: Das Wissen darum, sich jederzeit aufeinander verlassen zu können. Vielleicht ist genau das das eigentliche Familienerbe – nicht, dass seit fünf Generationen Mädchen geboren werden, sondern dass sie in einer Familie aufwachsen, in der Zusammenhalt viel bedeutet.