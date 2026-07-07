Dass man ein Ergebnis so oder so interpretieren kann, ist ja bekannt. Wie aber einzelne Personen zugleich positiv und auch negativ resümieren, zeigt sich sowohl im Grazer Rathaus als auch beim Grazer „MigrantInnenbeirat“: Im Zuge der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni wurden ja auch die Mitglieder dieser Interessenvertretung für Migranten gewählt, doch von rund 40.000 wahlberechtigten Nicht-EU-Bürgern in Graz gaben nur fünf Prozent ihre Stimme ab. Die Folge: Sowohl die Spitzen der Parteien als auch des Beirats selbst betonen die Bedeutung dieser Plattform – ohne zu verhehlen, dass diese geringe Beteiligung enttäuschend und auch „demokratiepolitisch bedenklich“ sei.

Letzteres gilt ja leider generell: Dass auch der neue Gemeinderat nur von 54 Prozent der Grazerinnen und Grazern gewählt wurde, wird unisono als Alarmsignal bewertet. Doch kein Vergleich zu einer Wahlbeteiligung von nur 5,07 Prozent beim MigrantInnenbeirat. Das sei „erfreulicherweise“ immerhin eine Steigerung gegenüber den 4,5 Prozent bei der letzten Wahl, heißt es trotzdem in einer Aussendung des Beirats, und dass sich die Wähler so „stark für den MigrantInnenbeirat der Stadt Graz eingesetzt haben“ – um ein paar Sätze weiter zu gestehen, dass dieses Ergebnis „weiterhin hinter unseren Erwartungen zurückbleibt“.

„Wünschen uns mehr Kompetenzen“

Auch im Gespräch mit der Kleinen Zeitung ist Godswill Eyawo, Geschäftsführer des Beirats, hin- und hergerissen. Man habe sich redlich bemüht, was sich auch – siehe kleine Steigerung – ausgezahlt habe, „wir sind also auf einem guten Weg. Aber natürlich sind auch wir enttäuscht“. In Gesprächen im Vorfeld sei er immer wieder gefragt worden: „Was macht der Beirat für mich? Ein junger Mann aus Pakistan zum Beispiel klagte über hohe Studiengebühren und meinte, ob wir hier nicht helfen können.“ Doch wenn auch dieses und andere Begehren nicht erfüllt werden könnten – „wir wünschen uns tatsächlich mehr Kompetenzen“, so Eyawo, das würde auch das Renommee des Beirats erhöhen. Im selben Atemzug aber betont der Geschäftsführer, dass er der aktuellen Stadtregierung sehr dankbar sei, weil sie den Beirat als beratendes Gremium sehr unterstütze und auch ernst nehme.

„Wir haben es dieses Mal sogar geschafft, dass nicht mehr nur in den städtischen Servicestellen für den Migrantenbeirat gewählt werden konnte, sondern in jedem Wahllokal“, schickt man auch im Büro der zuständigen Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) voraus. Nachsatz: „Insofern ist diese geringe Beteiligung natürlich enttäuschend.“ Doch das liege halt leider im allgemeinen, eben sehr bedenklichen Trend und ändere überhaupt nichts an der Bedeutung dieser Interessenvertretung. „Der MigrantInnenbeirat leistet wichtige und gute Arbeit. Aber viele, die dauerhaft in Graz leben und arbeiten, dürfen nicht an der Wahl des Gemeinderats teilnehmen. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, diese Menschen an der kommunalen Wahl teilnehmen zu lassen“, betont Elke Kahr selbst.