Ende Juni wählt Graz seinen neuen Gemeinderat, seit Wochen buhlen die Spitzen der Parteien um die Gunst der Wahlberechtigten. Mit der eigenen Stimme das Umfeld mitzugestalten, in dem sich der Lebensmittelpunkt befindet, ist für einen großen Teil der 225.000 Menschen, die in der Landeshauptstadt zur Urne schreiten dürfen, selbstverständlich. Das Wahlrecht ist ein Privileg, das einer großen Gruppe Grazerinnen und Grazer allerdings nicht zuteil wird. 48.418 Menschen in der Landeshauptstadt ist es aufgrund von Drittstaatenangehörigkeit nicht erlaubt, mitzubestimmen.

Galyna Skotnik vom Grazer „Migrant:innenbeirat“ sieht den Ausschluss von knapp 16 Prozent der Grazer Gesamtbevölkerung von der Kommunalwahl kritisch und äußerte sich dahingehend kürzlich in einer Kolumne in den Sozialen Medien. „Seit knapp 20 Jahren lebe ich hier. Es ist mir nicht egal, wer jene Stadt regiert, die für mich zur zweiten Heimat geworden ist. Doch als Inhaberin eines Nicht-EU-Passes bleibt mir dieses demokratische Recht verwehrt.“ Laut der jungen Grazerin würden in der Landeshauptstadt ohne eben diese Bürgerinnen und Bürger viele Branchen stillstehen – öffentliche Verkehrsmittel, Gastronomie, Pflege, nennt Skotnik als Beispiele.

Menschen mit Migrationshintergrund: Systemrelevant, aber nicht wahlberechtigt

Mit ihrer Frustration ist die Grazerin nicht alleine, wie Godswill Eyawo, Geschäftsführer des „Migrant:innenbeirats“ weiß. „Die Betroffenen wissen, dass diese Wahl wichtig ist, und würden mit ihrer Stimme gerne etwas beitragen.“ Graz sei für diese 48.000 Menschen Lebensmittelpunkt, sie zahlen Steuern und bringen sich in die Gesellschaft ein, so Eyawo. „Schaut man sich Berufsgruppen an, die aufgrund der Arbeitszeiten oder des niedrigeren Gehalts eher unbeliebt sind, wird schnell auch sichtbar, wie systemrelevant diese 48.000 Menschen für Graz sind.“

Neben dem Gemeinderat werden am 28. Juni auch die Mitglieder des Migrant:innenbeirats gewählt, der als Instanz zwischen den 48.000 Betroffenen und der Regierung ins Leben gerufen wurde. Das Problem laut Eyawo: Die Relevanz des Beirats sei oft schwer zu vermitteln, die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl 2021 lag lediglich bei 4,45 Prozent. „Das liegt auch daran, dass es nur wenige Wahllokale gibt, ein Vorteil wäre, wenn der Beirat auch in jedem klassischen Wahllokal wie der Gemeinderat gewählt werden könnte“, so der Geschäftsführer.

Geschäftsführer des „Migrant:innenbeirats“, Godswill Eyawo © KLZ/Stefan Pajman

Eine Idee, die unter anderem auch von den Grünen unterstützt wird. Es brauche bessere Rahmenbedingungen, damit politische Teilhabe ernstgenommen wird, heißt es. Das bestätigt Eyawo: „Viele wissen nicht, dass sie den Beirat wählen können, oder haben das Gefühl, dass ihre Stimme für den Beirat wenig Gewicht hat.“

Politische Teilhabe bedeutet Zugehörigkeit

Finanziell wird der Beirat vom Gemeinderat mitgetragen, aus diesem Grund sei man abhängig von der Gunst der Politik, ob der Beirat seine Arbeit in der kommenden Legislaturperiode weiterführen kann. „Kürzungen sind immer möglich“, lässt Eyawo seine Einschätzung offen. Dass Nicht-EU-Bürger in baldiger Zukunft an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen, hält der Geschäftsführer für weniger realistisch – auch, „weil das eine Entscheidung des Bundes ist“, so Eyawo. „Die Möglichkeit politischer Teilhabe würde aber auch das Zugehörigkeitsgefühl positiv beeinflussen.“ Für das Wahlrecht die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen, sei für viele Betroffene keine Option. „Die Voraussetzungen werden immer schwieriger“, weiß Eyawo. Mit zehn Jahren Daueraufenthalt und hohen Kosten zählt er nur zwei der Vorgaben auf.

Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit zwischen Beirat und Gemeinderat aber sehr gut, so Eyawo. „Man begegnet sich auf Augenhöhe, unsere Stellungnahmen werden ernst genommen, noch besser wäre es natürlich, wenn die Betroffenen direkt mitbestimmen dürften.“