Der letzte Akt zur Neugestaltung der Einfahrt in die Künstlerstadt Gmünd ging am Freitag über die Bühne. Im Zuge des Neubaus des Eurospar-Marktes wurde die Kreuzung neugestaltet. Ein Bereich wurde mit Bäumen und Sträuchern beplanzt. Dafür zeichnete Umweltausschussobmann Josef Mößler verantwortlich. Er sorgte in Zusammenarbeit mit der Klimawandelanpassungsregion Nockregion für diesen bunten Pflanzenmix.

Bürgermeister Claus Faller freut sich, dass er den in Gmünd tätigen Steinbildhauer Thomas Györi für den Feinschliff gewinnen konnte: „Mir war wichtig, einem einheimischen Künstler die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und einen weiteren Platz zu erschließen, an dem Kunst sichtbar wird. So ist es gelungen, die Einfahrt freundlich, einladend und verkehrssicher zu gestalten.“

Györi sagt, seine Arbeit würde die Ambivalenz in der Gesellschaft widerspiegeln: „Ein junges Mädchen sitzt auf einem schwarz-weißen Steinblock, doch es wird von einem roten Faden durchzogen. Er steht dafür, dass nicht alles schwarz oder weiß ist, denn die Schattierungen dazwischen machen das Leben aus. Dem Mädchen gegenüber steht die Hülle aus der es herausgeschnitten wurde. Auch diese symbolisiert die beiden Pole.“ Györi schuf das Werk unter dem Arbeitstitel „Nicht entweder-oder, sondern sowohl-als-auch“. Um den schwarz-weißen Steinen etwas entgegenzuhalten wird auf der Fläche eine bunte Blumenwiese angesät, Leuchtkörper werden Akzente setzen.