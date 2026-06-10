„Schweren Herzens werde ich in der bevorstehenden Stadtratssitzung den Mitgliedern empfehlen, das Restaurant auf der Alten Burg dieses Jahr nicht mehr aufzusperren“, sagt Gmünds Bürgermeister Claus Faller. Der Pachtvertrag mit Stefanie Mayer und Christian Pirstnig, die bisher die Gäste der Alten Burg in Gmünd verwöhnten, war Ende 2025 ausgelaufen. Es habe mehrere Interessenten, die das Lokal pachten wollten, gegeben. Ausschlaggebend dafür, dass niemand angebissen hat, waren die Ablösekosten für Küchengeräte an die Vorpächter sowie die in die Jahre gekommene Küche.

Das Lokal wird auch gerne für Hochzeiten und Feiern gebucht © Alte Burg Gmünd

Neuer Pächter kann bei Küche mitreden

Faller: „Wir streben eine seriöse, längerfristige Partnerschaft an, diese sollte mit einer sanierten Küche beginnen.“ Wie man diese finanzieren wird, soll erst ausgelotet werden. „Vielleicht gibt es bei so einem geschichtsträchtigen Gebäude Fördermöglichkeiten“, hofft Faller. Der neue Pächter soll bei den Details seine Wünsche einbringen können.

Claus Faller: „„Wir streben eine seröse, längerfristige Partnerschaft an, diese sollte mit einer sanierten Küche beginnen.“ © KK/Alexandra Rudiferia

In den Sommermonaten zieht es bekanntlich sehr viele Tagesgäste in die Künstlerstadt, was an starken Tagen eine Herausforderung für die Gastronomie bedeutet. „Das Restaurant in der Alten Burg braucht es dringend, um den Ansturm gut bewältigen zu können. Ab Herbst wird die Verpachtung neu ausgeschrieben. Ich bin zuversichtlich, dass es unter den neuen Voraussetzungen gelingen wird, einen erfahrenen Gastronomen zu finden“, so Faller weiter.