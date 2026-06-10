Mit dem Gründungsjahr 1841 ist Trachten Rollett an der Ecke des Kaiser Franz Josef Kais zur Murgasse wohl eines der ältesten, wenn nicht das älteste Geschäft der Grazer Innenstadt. Aber nun beginnt übermorgen der große Schlussverkauf mit 50 Prozent Rabatt, im September sperrt Bettina Apelt den Laden schweren Herzens zu. Seit 2018 wird Rollett von Country Line aus Bergheim bei Salzburg geführt. „Wären wir in Graz, würden wir noch einen Versuch starten, das Geschäft wieder zum Laufen zu bringen“, sagt Country-Line-Geschäftsführerin Apelt. Aber so beendet man die Fernbeziehung eben.

Die Gründe für das Aus? „Schauen Sie, wie viele Geschäfte in letzter Zeit zugesperrt haben“, verweist die Chefin auf die ständigen Parkplatz- und Frequenzdiskussionen, die ja auch Dauerbrenner im Grazer Wahlkampf sind. Die Zahlen stimmen einfach nicht mehr. „Wir haben uns wirklich bemüht, einen Nachfolger aus dem Großraum Graz zu finden, der aus der Trachtenbranche kommt und das Geschäft übernehmen will. Aber das war leider erfolglos.“

Es bleibt also ein Kommen und Gehen in der Grazer City. Einige Meter weiter ist ja im Kastner-Haus Manucatum eingezogen, auf dem Hauptplatz folgt die Buchhandelskette Thalia auf H&M.