Es ist ein Luxusproblem, das aus großem Zuspruch entstanden ist: Das Pankratium in Gmünd feiert seinen 20. Geburtstag – und steuert seit zwei Jahren die Besucherströme bewusst, damit weder Haus noch Mitarbeitende an ihre Grenzen stoßen. „Wir bitten inzwischen um vorherige Anmeldung, um größere Warteschlangen zu vermeiden. Uns geht es vor allem darum, die Qualität zu erhalten“, sagt Manfred Tischitz, künstlerischer Leiter des Hauses. Unter den jährlich rund 30.000 Besucherinnen und Besuchern der interaktiven Erlebniswelt sind 10.000 Schülerinnen und Schüler, viele kommen später mit ihren Eltern oder Großeltern wieder.

Die größte begehbare Geige der Welt, ein Klangfahrrad oder WasserKlangBilder, in denen Alexander Lauterwasser Schwingungen im Wasser sichtbar macht: Über 60 Klanginstallationen und interaktive Spiele führen in eine visuell-akustische Wunderwelt, in der man entdecken, experimentieren und im wahrsten Sinn des Wortes begreifen kann. „Wir machen kleine Fenster auf, um über Musik zu zeigen, in welcher Wunderwelt wir leben“, sagt Tischitz, der noch immer persönlich dafür sorgt, dass alles harmonisch klingt: Vor dem Aufsperren stimmt er täglich rund eineinhalb Stunden alle Instrumente.

Ausgangspunkt war für den Musikpädagogen vor zwei Jahrzehnten der Wunsch, dass „Kinder wieder Sehen und Hören lernen“. Eröffnet 2006 im damals gerade frei gewordenen und von Eva Rubin eröffneten Antonius-Spital, ist das im Rahmen der Landesausstellung „Wasser.Reich“ entstandene Pankratium regelmäßig erweitert worden. Fachliche Unterstützung erhält das Haus unter anderem von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Großen Wert legt das Team zudem auf die persönliche Begleitung der Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung – und darauf, dass das Handy auch einmal abgeschaltet wird: „Wir sind eine analoge Welt. In diesen Zeiten der permanenten Überforderung soll man bei uns wieder zur Ruhe kommen können.“

Ruhig wird es beim Jubiläumsfest dennoch kaum zugehen: Unter dem Motto „20 Jahre voller Staunen“ beleben am 12. und 13. Juni Künstlerinnen und Künstler die alten Gemäuer, die teilweise bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen, sowie die Klangkunstgärten (mehr zum Programm siehe Info). Damit genügend Zeit und Platz zum Entdecken bleiben, ist auch für das Jubiläumsfest eine Anmeldung erforderlich. Denn zum Staunen braucht es nicht nur außergewöhnliche Installationen, sondern auch Raum, sie in Ruhe zu erkunden.