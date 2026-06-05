Die Modeschau im Hotel Platzer in Gmünd wurde gleich von fünf heimischen Unternehmerinnen veranstaltet. Laila Stabauer, die im September 2025 die „StilZone by Laila“ eröffnet hatte, war die treibende Kraft. Sie holte Andrea Kratzwald von der Goldschmiede, Schuhhändlerin Daniela Herzig-Rieder, Martina Leitner von „DermaArt“ und Visagistin Anna Unterrainer ins Boot, um den Kundinnen am 29. Mai einen unterhaltsamen Sommerabend zu bescheren. Als Model konnte die Modehändlerin Sandra Aschbacher, Karola Kogler, Verena und Livia Moser, Barbara Possegger und Anita Schlemmer gewinnen.

Die Liesertalerinnen hatten sichtlich Spaß daran, den Gästen im Hotel von Daniela und Manfred Platzer die aktuelle Mode zu präsentieren. Schwungvolle Musik unterstrich die Sommeratmosphäre, die auch Bürgermeister Claus Faller sichtlich genossen hatte. Stabauers Mitarbeiterin Ute Krüger beriet im Anschluss die Kundinnen, darunter Galeristin Margarete Miklautz, Elisabeth Pfeifhofer vom Porschemuseum und Pensions-Betreiberin Adelheid Kohlmaier, die den Models auch den richtigen Catwalk-Schritt gezeigt hatte.