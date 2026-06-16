Er führt in dritter Generation einen Betrieb mit drei Filialen und 23 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen samt drei Lehrlingen, verarbeitet Jahr für Jahr rund 60 Tonnen Mehl. Christoph Pietschnigg (41), Stadtbäcker aus Gmünd, ist ein routinierter Kumpeltyp, mit den meisten Stammkunden per Du und natürlich auch mit seinem direkten Mitbewerber, Bäckermeister Florian Jury (38), mit dem er an diesem Donnerstag bei ägyptischem Kleebrot vor seiner Filiale am Hauptplatz sitzt. „Aber jetzt lauf ich wirklich im Kreis“, sagt Pietschnigg. „Ich auch. Alles so ein Unsinn“, bestätigt Jury.

Was die beiden in Rage bringt, ist die Ende Mai im Nationalrat beschlossene Umsatzsteuersenkung von zehn auf 4,9 Prozent bei bestimmten Grundnahrungsmitteln, die im Juli österreichweit umgesetzt werden muss – also in etwas mehr als zwei Wochen.

Christoph Pietschnigg und Florian Jury © WILLI PLESCHBERGER

Semmeln, Salzstangerln und Weißbrot fallen laut Ministerialentwurf unter die Senkung. Roggenbrot und Croissant nicht. Schwarzbrot gilt offenbar nicht als Grundnahrungsmittel, unkt Pietschnigg. Und im Croissant ist der Butteranteil zu hoch, erklärt Jury. Auch mit einem zu hohen Zuckeranteil bezogen auf die Mehlmasse rangiert das Gebäck nicht unter der Privilegierung.

Begünstigt oder nicht begünstigt – das ist hier die Frage

Isst der Kunde die Semmel im Geschäft, handelt es sich laut Ministerium um einen „In-House-Verzehr“ und sie hat aus der Steuerbegünstigung wieder herauszufallen. Wird die Semmel mit Wurst – als Wurstsemmel – verkauft, sind dafür ebenfalls die alten zehn Prozent Umsatzsteuer zu entrichten („Keine Begünstigung bei kombinierten Produkten“).

Christoph Pietschnigg: „Neue Kassensysteme fressen meinen Gewinn“

Eine mit Kürbiskernen bestreute Semmel fällt unter die Senkung, ein Kürbiskernbrot nicht. „Eine unfassbare Verbürokratisierung unserer Arbeit“, sagen Pietschnigg und Jury. Wobei Jury das Glück hat, erst kürzlich neue Registrierkassen angeschafft zu haben – und nun nur ein Update machen lassen muss. Pietschnigg jedoch braucht neue Kassen.

„Aber die Kassen-Unternehmen sind durch die Maßnahme jetzt natürlich mit Aufträgen zugeschüttet. Wenn ich jetzt neue Kassen bestelle, krieg ich sie frühestens Ende August. Was mache ich bis dahin?“, fragt sich Pietschnigg, der auch Sparmärkte und Kasernen beliefert. Und: „Jede Kasse kostet mich 4000 Euro – das frisst mir den halben Reingewinn weg.“ Jury ergänzt: „Wer weniger Gewinn macht, kann auch weniger Steuern zahlen. Wo bitte ist da der Sinn für die Volkswirtschaft?“ Außerdem ist die Maßnahme nur als zeitlich befristet angedacht. „Was, wenn nach einem halben Jahr oder Jahr alles wiederum umgestellt werden muss?“

Steuersatz mit Komma-Stelle

Ob und wie sie die Senkung an ihre Kunden – an die der „politische Wille“ ja gerichtet ist – weitergeben, wissen die beiden Bäcker nicht. Bei Jury kostet eine Semmel 55 Cent. 4,9 Prozent davon sind etwas mehr als 2,5 Cent. „Aber wie um Himmels Willen soll man 2,5 Cent wegrechnen? Das Warenwirtschaftssystem kennt keine Kommastellen“, sagt Jury. Außerdem gibt es keine halben Centmünzen. Was tun? „Am besten wird es sein, ich schenke jedem Kunden eine Semmel dazu und fertig“, kokettiert Pietschnigg.

Florian Jury: „Wir wollen nicht von der Bürokratie aufgefressen werden“

An der Mehrwertsteuer-Maßnahme stört die beiden Unternehmer auch, dass sie – und damit irgendwie auch der gesamte Unternehmerstand – von der Politik als Halsabschneider hingestellt werden, gegen deren finanzielle Ausnutzerei ihrer Kunden man vorgehen müsse. „Dabei sind wir gute Arbeitgeber, beliebte Geschäftsleute und wir engagieren uns sozial.“ Pietschnigg ist bei der Feuerwehr. Jury, der elf Mitarbeiter beschäftigt, spendet regelmäßig für den Sozialmarkt vom Roten Kreuz und nicht nur das. Beide haben in den vergangenen Jahren jeweils hunderttausende Euro in ihre Betriebe investiert, in Wartungen, in neue Geräte. „Und wir wollen die Kapazität haben, das weiterhin tun zu können und nicht von Bürokratie aufgefressen zu werden.“