Gut gemeint, begrenzt wirksam: Österreich beurteilt die Umsatzsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln skeptisch. Das geht aus einer Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Uni Linz hervor. Viele bezweifeln eine vollständige Weitergabe der Steuersenkung, sehen den Effekt als gering und die Maßnahme eher symbolisch, mit begrenzter persönlicher Relevanz. Entsprechend werden im Alltag nur moderate, kaum verhaltensändernde Auswirkungen auf den Einkauf bzw. den Konsum generell erwartet.

„Persönlich relevant“ für weniger als die Hälfte

Zwar bewertet die Hälfte der österreichischen Konsumenten (zwischen 16 und 74 Jahren) die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel positiv – jedoch mit Vorbehalten. 46 Prozent erachten sie als sozial gerecht. Für 45 Prozent ist die Reduktion laut ihrer eigenen Angabe „persönlich relevant“. Auffällig sind Unterschiede nach Alter, Haushaltseinkommen und Haushaltsgröße: Besonders junge Menschen, Haushalte mit niedrigeren Einkommen sowie Mehrpersonenhaushalte bewerten die Senkung positiver und empfinden sie als persönlich relevanter.

Nur „symbolischer Schritt“

Jedoch gehen 75 Prozent der befragten Konsumenten davon aus, dass die Preissenkungen nicht vollständig an die Konsumenten weitergegeben werden. 74 Prozent bewerten den Gesamteffekt der Maßnahme als „eher gering“. Ebenso viele sehen in der Umsatzsteuersenkung eher einen „symbolischen Schritt“ als eine tatsächlich wirksame Entlastung. Lediglich 24 Prozent der Konsumenten gehen davon aus, dass die Maßnahme ihr Einkaufsverhalten bei Lebensmitteln insgesamt beeinflussen wird. Die Ergebnisse deuten insgesamt auf ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber der vollständigen Weitergabe von Preisvorteilen hin.

„Preispolitische Maßnahmen wirken nicht allein über niedrigere Preise, sondern auch über wahrgenommene Preisfairness und Vertrauen in deren tatsächliche Weitergabe. Umso wichtiger sind sichtbare Preissignale und eine glaubwürdige Kommunikation durch Handel und Politik – denn Konsumenten müssen die Entlastung nicht nur berechnen können, sondern auch glauben“, erläutert Ernst Gittenberger vom IHaM.

„Nur begrenzte Effekte auf Konsumklima“

„Aus konsumentenpsychologischer Sicht werden finanzielle Verluste durch Inflation deutlich stärker wahrgenommen als vergleichsweise kleine Gewinne durch eine Umsatzsteuersenkung. Ob eine Entlastungsmaßnahme wirtschaftlich Wirkung entfaltet, entscheidet sich weniger an ihrer rechnerischen Höhe als an ihrer subjektiven Wahrnehmung im Alltag. Bleibt die Ersparnis kaum spürbar, entstehen auch nur begrenzte Effekte auf Konsumklima, wirtschaftliche Zuversicht und Kaufverhalten – ganz im Sinne des Thomas-Theorems: Was Menschen als Realität wahrnehmen, entfaltet auch reale Wirkung“, resümiert IHaM-Institutsvorstand Christoph Teller.