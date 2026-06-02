Mit großer Spielfreude, Charme und beeindruckender Bühnenpräsenz begeistert das Ensemble des Theaterwagens Porcia unter Angelica Ladurner auch heuer wieder das Publikum auf Kärntens Plätzen und Bühnen. Das fantasievolle Kinderstück „Das Eulenmädchen“ verzaubert mit seiner poetischen Geschichte über Freundschaft, Natur und die Kraft des Zuhörens, während „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ mit Witz, Herz und Lebensweisheit für beste Unterhaltung sorgt. Zwei wunderbare Produktionen, großartige Schauspielerinnen und Schauspieler und unvergessliche Theatermomente machen die Tournee zu einem echten Kultur-Highlight, das in Gmünd Kärntenpremiere feierte. Ab sofort und bis Ende August tourt das fünfköpfige Ensemble wieder durch ganz Kärnten, Südtirol und Bayern.

Bürgermeister Claus Faller konnte seine Vorgänger Josef Jury und Johann Werginz, Vizebürgermeisterin Sylvia Petschar, Kunsthausbetreiberin Julia Schuster, Theaterfestivalorganisatorin Alexandra Rudiferia, viele Schauspielkollegen des Ensembles Porcia und des Gmündner Burgtheaters unter den einheimischen Kulturinteressierten begrüßen. Stehende Ovationen waren den Vollblutschauspielern gewiss. Infos zu den Terminen des rollenden Theaters finden Sie hier: