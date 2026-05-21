Kulturinteressierte haben es am kommenden Freitag, dem 22. Mai, in Birkfeld nicht leicht. Die einen können im Erlebniszentrum Gallbrunner in Waisenegg ab 18 Uhr das Gastspiel des Theaterwagens Porcia genießen. Gespielt wird ab 18 Uhr „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“.

Die anderen gehen in die Kirche. Denn dort wird Filmmusik in einer spannenden Besetzung geboten: Orgel mit Geige bzw. mit Bratsche (ab 19.30 Uhr). Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung, das gespendete Eintrittsgeld kommt dem Verein „Von Mama zu Mama Oststeiermark“ zugute. Dieser unterstützt Familien in schwierigen Situationen.

Von Fluch der Karibik bis zu Dinos

Das Konzert gestalten zwei junge Frauen, Anna Hlavka (24) und Christa Hofer (27). Gespielt wird Filmmusik etwa aus Jurassic Park, Der Hobbit, Interstellar oder Fluch der Karibik, um nur einige Beispiele zu nennen. Und das in der Kirche? „Ja“, sagt Hlavka und lacht begeistert. „Birkfeld ist da sehr offen und da macht man etwas richtig, denn viele suchen händeringend Organistinnen, lassen aber nur Bestimmtes zu.“ Auch die Orgel, lobt sie, sei von Funktion und Zustand her sehr gut: „Bei sehr großen Instrumenten dauert es eine halbe Sekunde, bis der Ton kommt, und das ist beim Zusammenspiel oft schwierig. In Birkfeld ist das kein Problem, der Ton ist gleich da.“

Hlavka ist in St. Lorenzen am Wechsel aufgewachsen, ist eigentlich Pianistin und spielt in verschiedenen Ensembles. Mit Sirus Madjderey zeigt sie ab 14. Juni im Orpheum Wien ihr Musikkabarett „Drauf gepfiffen“. „Zur Orgel bin ich im Alter von 17 Jahren gekommen. Ich habe Geld gebraucht und Organisten sind immer gefragt, also habe ich begonnen, mich mit der Orgel auseinanderzusetzen“, erzählt sie.

Die beiden Künstlerinnen sammeln für den guten Zweck – die Spenden kommen dem Verein „Von Mama zu Mama Oststeiermark“ zu Gute. © Clarissa Sopper

Auch die Begegnung mit Hofer, sie ist in Wenigzell aufgewachsen, war ein Zufall. „Christa ist bei einer Hochzeit musikalisch eingesprungen und da haben wir gemerkt, dass es sehr gut passt mit uns. Jetzt spielen wir schon seit fünf Jahren zusammen auf Hochzeiten“, so Hlavka. Beide spielen frei, ohne Noten; sie hören sich die Stücke in verschiedenen Versionen an und improvisieren dann.

Hlavka, seit Kurzem hauptberuflich Musikerin, ist Pianistin und Organistin, Hofer Chemikerin, „aber sie spielt Geige, Bratsche, Schlagzeug, Gitarre, singt und ist die flexibelste Geigerin, die ich je getroffen habe“, schwärmt Hlavka. Wer’s nicht glaubt, kann sich am Freitag ja selbst davon überzeugen.