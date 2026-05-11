Es gibt so viel hochkarätige Kultur in Oberkärnten, aber es fehlt an Sichtbarkeit außerhalb des Bundeslandes“, sagt Julia Schuster. Sie leitet das im Vorjahr neueröffnete Kunsthauses Gmünd. Ebenfalls im Vorjahr folgte Florian Eisner als Intendant der Komödienspiele Porcia auf Angelica Ladurner, die sich auf die Leitung des Theaterwagens konzentriert. Nadja Kayali bringt seit Oktober 2023 frischen Wind in den Carinthischen Sommer. Gemeinsam mit Bernhard Zlanabitnig, langjähriger Intendant der Musikwochen Millstatt, hat man sich im letzten Herbst zusammengesetzt und überlegt, wie man gemeinsam die Sichtbarkeit der Region zwischen Gmünd und Villach erhöhen könnte. Schließlich bekomme man „in einem Umkreis von 40 Kilometern Luftlinie eine künstlerische Qualität aus Musik, Darstellender und Bildender Kunst geboten, die man in Großstädten oft vergeblich sucht“, wird Florian Eisner in der Presseaussendung zitiert.

Herausgekommen ist das ambitionierte Projekt „Freu dich. Schönes Kärnten. Schöne Künste", für die man die Marketingaktivitäten bündelt – unter anderem mit einem gemeinsamen Außenauftritt, gebündelter Pressearbeit und gezielten Marketingmaßnahmen. Derzeit wird gerade in Graz mit Plakaten geworben: „Durch die Koralmbahn ist auch Oberkärnten schneller erreichbar“, erklärt Schuster. Außerdem kann man sich auf der gemeinsamen Homepage nicht nur über Veranstaltungen informieren, sondern auch Karten buchen und den gemeinsamen Newsletter abonnieren.

Neue Dachmarke

Für die Pilotphase stehen rund 136.000 Euro zur Verfügung, 70 Prozent kommen aus EU-Mitteln für die ländliche Entwicklung („Lokale Aktionsgruppe Nockregion-Oberkärnten“), zwanzig Prozent steuert das Land Kärnten bei, zehn Prozent sind Eigenfinanzierung der vier Sommer-Kulturbetriebe. Eine mögliche Fortsetzung und Erweiterung ist bereits angedacht, denn, so Nadja Kayali: „Die neue Dachmarke ist der Durchbruch zu einem langfristigen gemeinsamen Denken von neuen Strukturen im Kulturbereich.“