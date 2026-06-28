Manchmal beginnt etwas Großes mit einem einzigen Gespräch. Als die Villacherin Christine Mirnig (65) vor rund zehn Jahren bei einer Gala erstmals von der Plattform „Verwaiste Eltern“ und den sogenannten Sternenkindern hörte, ahnte sie nicht, wie sehr dieses Thema ihr Leben in Zukunft prägen würde. Denn dort lernte sie die Leiterin der Organisation, Astrid Panger, kennen. Das Angebot der Plattform richtet sich an Mütter und Väter, Geschwisterkinder und Großeltern, die durch den Verlust ihres Kindes, ihres Geschwisters oder ihres Enkels – den sogenannten Sternenkindern – mit einer tragischen und neuen Lebenssituation konfrontiert sind. So erfuhr Mirnig, dass die Initiative unter anderem Kleidung, Einschlagdecken oder Taufkleidchen für Sternenkinder herstellt und kostenlos weitergibt. Denn, da passende Kleidung für sehr kleine Babys kaum erhältlich ist, ist ehrenamtliche Handarbeit oft die einzige Möglichkeit, die verstorbenen Kinder liebevoll einzukleiden.

Einmal monatlich wird gemeinsam genäht

Die Begegnung ließ Mirnig nicht mehr los und so fasste sie den Entschluss, die Initiative auch von Villach aus zu unterstützen und organisierte einen ersten Nähmarathon für Sternenkinder: „Ziel war es, möglichst viele Kleidungsstücke für Sternenkinder zu nähen“, erinnert sich Mirnig. Beim ersten Mal waren rund 14 Personen dabei, auch zwei Männer nähten mit. „Das ist so gut angekommen, dass wir weitergemacht haben.“

Der Nähmarathon fand 2016 statt © KK/Plattform "Verwaiste Eltern"

Zunächst traf man sich alle paar Monate, heute ist daraus eine feste Gemeinschaft geworden. Einmal im Monat, jeweils am letzten Donnerstag, trifft sich Mirnig mit den ehrenamtlichen Näherinnen in der Selbstmachbar in der Italiener Straße. Genäht werden Einschlagdecken, Taufkleidchen in verschiedenen Größen, Inlets für Kindersärge, und liebevoll gestaltete kleine Teddybären, die gegen eine Spende erworben werden können. Dass ihre Arbeit gebraucht wird, erlebt Mirnig dabei immer wieder. Betroffene Eltern oder Großeltern kommen zu den Nähtagen, bedanken sich mit selbstgebackenen Torten oder kleinen Spenden und erzählen ihre Geschichten: „Dann merkt man, dass die Arbeit nicht umsonst ist. Viele Betroffene haben sonst keine Anlaufstelle und es ist wunderschön zu sehen, was man gemeinsam bewirken kann. Nicht nur durch die Arbeit, sondern auch durch die Gespräche.“

Finanziert wird das Projekt ausschließlich über Spenden. Stoffe, Bänder und sogar Brautkleider werden von Unterstützenden zur Verfügung gestellt. Die fertigen Stücke werden über die Plattform Verwaiste Eltern verteilt. Von Kärnten aus gelangen sie in Krankenhäuser weit über die Landesgrenzen hinaus und auch Bestattungsunternehmen greifen auf die ehrenamtlich gefertigten Inlets für Kindersärge zurück. Das gesamte Material lagert in einem eigenen „Sternenkinderhäuschen“ bei Mirnig zuhause.

Die selbstständige Unternehmerin betreibt eine PR-Agentur und organisiert seit vielen Jahren Charity-Projekte. Vor fünf Jahren gründete sie gemeinsam mit einem Partner außerdem den Verein „Für Dich“, der sozial schwache, kranke, alte und junge Menschen unterstützt. „Wenn ich irgendwo eine Lücke sehe und helfen kann, dann mache ich das“, sagt sie schlicht. Wenn sie einmal Zeit für sich hat, zieht es sie in ihren Garten zu ihren Pflanzen und Blumen. Sie liest gerne, trifft Freunde auf einen Kaffee oder ein gutes Gespräch. Vor allem aber steht ihre Familie an erster Stelle.