Manchmal beginnt ein Ehrenamt ganz praktisch. Bei Genoveva Lederer war es der Wunsch, günstige gebrauchte Kinderkleidung zu finden. Vor neun Jahren kam sie über die Baby-Börse in Klagenfurt erstmalig mit dem Together-Verein in Kontakt. Man kam ins Gespräch, da Hilfe gesucht wurde. Nach kurzer Zeit intensivierte sich der Kontakt zum Haupthaus des Vereins in ihrer Heimatgemeinde St. Jakob. „Es ist praktisch, weil ich nur fünf Minuten entfernt wohne und gerne im Team helfe“, erklärt die zweifache Mutter. Heute ist sie die Wunderwaffe, die überall zum Einsatz kommt, wo helfende Hände gebraucht werden.

Ihre wichtigsten Utensilien bei ihrer Arbeit sind ein Edding und Abklebeband für die Beschriftung im Lager © KLZ/Klaus Steiner

Sie ist die Herrin über Bücher und Kinderkleidung

Heute ist Lederer 55 Jahre alt, lebt in Mühlbach bei St. Jakob und arbeitet im Klinikum Klagenfurt als Diplomkrankenpflegerin auf der Intensivstation. Der Turnusdienst schafft freie Zeit, die sie rasch füllt: Im Stammhaus des kärntenweit tätigen Vereins sortiert sie Kleidung, kümmert sich um Bücherkisten und liefert Bücher ins Atrio.

Sie packt auch bei den Transporten zu den anderen Together-Points in Kärnten an und organisiert Hilfsaktionen in die Ukraine. „Jeder Bananenkarton ist eine Überraschung“, erzählt sie. Mittlerweile hat sie ein Gespür dafür, wo welche Spenden am ehesten gebraucht werden. Oft denkt sie beim Auspacken sofort an jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der genau das brauchen könnte. Und manchmal scheint das Leben mitzudenken: Braucht die Familie etwas, etwa einen Lichtwecker für die Tochter, taucht es wenige Tage später als Spende auf. „So haben wir auch unsere Skianzüge bekommen“, freut sich Lederer, weil mehr Geld für anderes bleibt.

Auch die Familie lebt nachhaltig

Mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt sie in einem Haus mit viel Gebrauchtem. Besonders Bücher finden bei ihnen immer Abnehmer: Ist bei den Spenden ein Band der Lieblingsreihe dabei, den ihr Sohn noch nicht kennt, wird er verschlungen und danach wieder weitergegeben.

Neben dem Together-Point engagiert sich Lederer seit elf Jahren auch bei „Mena“, wo vereinsamte Menschen miteinander vernetzt werden. Ihre Tage sind also gut gefüllt mit Kindern, Haushalt, Beruf und Ehrenamt. Ausgleich findet sie beim Reisen mit der Familie, mit dem Wohnmobil oder dem Motorrad, viel in Österreich, aber auch in Italien und Kroatien. „Ab und zu mit dem Wohnmobil ans Meer. Das muss schon sein, um die Batterien wieder aufzuladen. Wir als Familie genießen das sehr.“ Doch sobald sie zurück ist, wartet irgendwo schon wieder ein Karton, der erkundet, sortiert und verteilt werden muss.