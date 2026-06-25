Ein Kleine Zeitung-Leser wandte sich nach dem Besuch der Herrentoilette im Rosehill-Foodpark (ehemals Rosenberger) auf der Südautobahn zwischen Völkermarkt Ost und West an die Redaktion und kritisierte das nach seinen Angaben viel zu heiße Wasser bei den Waschbecken: „Auf der Herrentoilette wird das Wasser beim Händewaschen zunehmend heißer und zwar in einem Ausmaß, dass man es bald überhaupt nicht mehr ohne die Gefahr von Verbrühungen verwenden kann. Die Auskunft eines Mitarbeiters, den ich darauf hingewiesen habe, war, dass das auf Grund einer Anweisung der Geschäftsführung so sei, damit die Touristen nicht mehr ihre Wasserflaschen dort auffüllen können.“ Der Leser sieht darin weiters ein Hygieneproblem, da sich niemand mit zu heißem Wasser die Hände waschen wollen würde und kritisierte auch, dass man für 70 Cent WC-Benutzungsgebühr auch ruhig seine Wasserflasche auffüllen könnte.

Der Rosehill-Foodpark (ehemals Rosenberger) bei Völkermarkt © Helmuth Weichselbraun

Ein Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung ergab, dass bei den sechs Waschbecken im Herren-WC beim mittleren Doppelwaschbecken das Wasser tatsächlich übermäßig heiß aus der Leitung kommt. Bei den restlichen war es warm, aber zum Händewaschen in Ordnung. Auf der Damentoilette war es ebenfalls warm, aber nicht zu heiß. Da die Wasserhähne mit einem Bewegungssensor aktiviert werden, ist es für Kunden nicht möglich, die Temperatur selbst einzustellen.

„Entsprechende Einstellungen wurden angepasst“

Mit diesem Sachverhalt konfrontiert, antwortet „The Eatery Group“, zu dem der Rosehill-Foodpark gehört: „Sämtliche Wasserstellen vor Ort wurden umgehend überprüft. Dabei wurde die erhöhte Wassertemperatur ausschließlich am Herren-WC festgestellt. An allen anderen überprüften Wasserstellen – sowohl im Damen-WC als auch im Hotelbereich – entsprach die Wassertemperatur den vorgesehenen Standards. Die entsprechenden Einstellungen im Herren-WC wurden bereits angepasst.“

Die Verhinderung des Auffüllens von Getränkeflaschen durch das heiß eingestellte Wasser weist das Unternehmen von sich: „Wir möchten klarstellen, dass die Wassertemperatur nicht mit dem Ziel erhöht wird, das Auffüllen von Getränkeflaschen zu verhindern. Eine solche Vorgabe oder Maßnahme gibt es nicht.“ Für die WC-Benutzungsgebühr erhält man beim Drehkreuz vor den Toiletten einen Gutschein. Die 70 Cent werden bei einer Konsumation im Rosehill-Foodpark gutgeschrieben.