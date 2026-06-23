Mit kulinarischen Spezialitäten aus der ganzen Welt, Live-Acts und Kinderattraktionen mit Zirkusflair kommt das „Food and Fun Festival“ an den Klopeiner See. Das Festival geht von Freitag, dem 3. Juli bis Sonntag, dem 5. Juli am Klopeiner See über die Bühne. Die Foodtrucks stehen beim Parkplatz/Schulstraße. Auf die Besucherinnen und Besucher warten tägliche Live-Shows und auch ein Live-DJ.

Freier Eintritt

Das Festival hat am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das komplette Festival ist kostenlos zugänglich und alle Speisen – von Burger bis Falafel und Tacos – kosten unter zehn Euro, wie die Veranstalter versprechen.

Im Mai gastierte das Festival bereits im Rahmen des Stadtfests in Völkermarkt und am Bleiweissparkplatz in Wolfsberg – nun kommt es an den Klopeiner See und im September gastiert es noch am Neuen Platz in Klagenfurt.