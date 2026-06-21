Am Sternweg 5 im Herzen von St. Kanzian erhebt sich, schräg gegenüber von Volksschule und Kindergarten, ein Häuschen, das von einer Kuppel mit einem Durchmesser von 3,2 Metern gekrönt wird. Hier ist man dem Himmel tatsächlich nah. Denn was man in der Seengemeinde nicht vermuten würde, ist eine Sternwarte, die dem Besucher die Weiten des Weltalls erschließt. Das Observatorium wurde vor 65 Jahren von Helmrich Lambrecht, dem Großvater des bekannten früheren ORF-Journalisten und Mitglieds des Europäischen Parlaments, Eugen Freund, konstruiert und gebaut. Er war damit der Begründer der astronomischen Forschung und Beobachtung in Kärnten und gilt bis heute als Pionier der Astronomie.

Die Sternwarte von oben © Peter Rass

Vor 17 Jahren übernahm Christian Zechner, Obmann des österreichischen Astronomievereins „International Astronomical Association Zauchen“ (IAAZ), die Leitung des Observatoriums in St. Kanzian. 2009 wurde die Sternwarte behutsam renoviert, wobei der historische Bestand weitgehend erhalten blieb. Heute finden in den Sommermonaten dort regelmäßig Führungen statt, wodurch sich das Kleinod der Kärntner Astronomiegeschichte zu einem wichtigen Ausflugsziel in der Region Klopeiner See etablierte. Große und kleine Sterngucker sind nach Anmeldung herzlich willkommen. Wer Zechner folgt, kann über einen Vortragsraum im Erdgeschoß über eine schmale Leiter bis in die Kuppel klettern. Bei den drei Fernrohren, die hier alle zum Nordpol ausgerichtet sind, handelt es sich um die Originale von Helmrich Lambrecht. Lediglich die Okulare wurden ausgetauscht. Das Hauptfernrohr stammt aus dem Jahr 1954. Ein Light-Fernrohr ermöglicht das Heranholen entfernter Objekte und lässt sie für das menschliche Auge größer und heller erscheinen. Das dritte Teleskop schließlich ist ein Linsenfernrohr, mit dem einst Fotos gemacht wurden. Sie wurden als Negative auf einer Platte gesichert und schließlich zu „Papierbildern“ entwickelt. Sogar Staubdeckel hatte Lambrecht fürsorglich selber gebaut, die nach wie vor erhalten sind.

© Peter Rass

Bei seinen Führungen bietet Zechner den Besuchern faszinierende Einblicke in die Welt der Sterne und Planeten. Er macht Größenverhältnisse, Masse, Geschwindigkeiten und Distanzen im All sichtbar. Hier offenbart sich Erstaunliches: Der Saturn beispielsweise ist derzeit am Südhimmel – und nur dieser ist hier einsehbar – nur schwach und ohne den für ihn so typischen Ring auszumachen. „Die nächste vollständige Abendsichtbarkeit des Saturn ist im Sommer in St. Kanzian für das Jahr 2040 zu erwarten. Der Planet wandert 30 Jahre um die Sonne“, erklärt Zechner. Der Jupiter wird 2030 wieder über St. Kanzian erscheinen. „Denn unser Planetensystem ist ständig in Bewegung“, sagt Zechner. Aber keine Sorge – Sensationen werden auch heuer nicht ausbleiben. So fallen am 12. August der Perseidenregen und eine Mondfinsternis an einem Abend. Am Mond ist der Kraterrand sichtbar, am rötlichen Mars sind die Polkappen erkennbar. Die Milchstraße, bestehend aus Milliarden von Sternen und unzähligen Planeten, ist von der Lambrecht-Sternwarte aus sogar besser erkennbar als vom Observatorium am Klagenfurter Kreuzbergl. Das hängt mit der guten nächtlichen Dunkelheit zusammen, bei welcher der Himmel nicht durch künstliche Beleuchtung wie Straßenlaternen oder Lichtern in Häusern gestört wird. Und noch ein Phänomen des 21. Jahrhunderts wird auf beinahe schon erschreckende Weise deutlich, wie Zechner verrät: „Es gibt schon fast mehr bewegte Satelliten am Himmel als Sterne.“

Helmrich Lambrecht mit seinem selbst gebauten Fernrohr, das noch heute in der Sternwarte steht © Peter Rass

Parallel zu den Fernrohren in der Kuppel kann Zechner in der Umgebung noch drei mobile Teleskope aufstellen sowie Ferngläser an die Besucher ausgeben. Denn die Kuppel lässt aus Platzgründen nur eine eingeschränkte Anzahl an Führungsteilnehmern zu. „Ich bin aber mit Kollegen vor Ort, die den Besuchern an allen Standorten alles Wissenswerte erklären. Die Teilnehmer wechseln dann diese Standorte, damit jeder alle Instrumente erproben kann“, sagt Zechner, der bereits seit Jahrzehnten vom astronomischen Virus infiziert ist und den Menschen auf Erden sein Credo mitgeben möchte: „Schaut öfter zum Himmel!“

© Peter Rass