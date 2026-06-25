Tiefe Trauer herrscht in der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal. Am Dienstag, dem 23. Juni, verstarb das langjährige ÖVP-Gemeindevorstandsmitglied Bernhard Skina im 73. Lebensjahr. Mit seinem Tod verliert die Gemeinde eine Persönlichkeit, die weit über parteipolitische Grenzen hinaus gewirkt hat und die Verantwortung für das Gemeindewohl in besonderer Weise getragen hat.

Mehr als 45 Jahre Engagement und Ehrenamt

Der Bürgermeister von Nötsch, Alfred Altersberger (ÖVP), erinnert sich im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an das Engagement Skinas für die Gemeinde: „In Summe war Bernhard Skina mehr als 45 Jahre lang in der Gemeinde tätig und lebte für das Ehrenamt.“ Skina war über viele Jahrzehnte hinweg Mitglied des Gemeinderats und des Gemeindevorstands sowie in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Sein Wirken war stets von einem klaren Ziel geprägt: Lösungen zu finden und Verantwortung zu übernehmen, wo andere an Grenzen stießen. Besonders in Erinnerung bleibt Altersberger Skinas Rolle in schwierigen Zeiten der Gemeindefinanzen. Als Budgetverhandlungen zuvor gescheitert waren, brachte er Vertreter aller Fraktionen in seiner Gartenhütte an einen Tisch, so konnte das Budget schließlich fertig ausgearbeitet und beschlossen werden.

Neben seiner politischen Tätigkeit war Skina auch stark im gesellschaftlichen Leben verankert. Er engagierte sich bei der Feuerwehr und im Fischereiverein Nötsch, war bis zu seinem Ableben Geschäftsführer der Abwasserbeseitigung Unters Gailtal Errichtungs- und Betriebs-GmbH (ABUG) und brachte auch dort seine Verlässlichkeit und Genauigkeit ein.

Altersberger verliert Mentor und Freund

Für Altersberger war Bernhard Skina aber weit mehr als ein politischer Wegbegleiter: „Er war mein Mentor von Anfang an. Er hat mich in die Politik gebracht und wir verlieren ein Unikat und einen Mitstreiter, der uns bis zu seinem letzten Atemzug unterstützt hat. Ich als Freund verliere jemanden, auf den ich mich immer verlassen konnte.“

Im Mittelpunkt seines Lebens stand stets seine Familie. Skina hinterlässt seine Gattin Irmtraud, seine Kinder Sybille und Martin und drei Enkelkinder, die ihm besonders am Herzen lagen. Als Familienmensch schätze er die gemeinsame Zeit, besonders im eigenen Garten, wo er gerne für seine Liebsten grillte und das Zusammensein genoss. Die Verabschiedung von Bernhard Skina findet am Freitag, 26. Juni, um 13 Uhr in der Pfarrkirche Saak statt.